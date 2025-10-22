力積電法說變法會！虧轉盈無法預測　股價跌逾8%

▲力積電。（圖／翻攝自google map）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工廠力積電（6770）21日舉行法說會並公布2025年第三季財報，每股稅後虧損從Q2的0.8元，收斂致虧損0.65元，但由於未提供Q4財測，也無法預測轉盈時間點，力積電今日股價重挫，盤中最低來到28.2元，下跌2.5元，跌幅達8.1％。

力積電單季營收達新台幣118.4億元，季增5%，主要受惠記憶體產品出貨量增加；毛損為7.7億元，較第二季減少2.5億元，毛利率提升至-7%。受惠於跌價損失回沖及匯損減少，第三季淨損縮小至27.3億元，虧損率降至23%，較上季改善6億元，每股稅後虧損也從Q2的0.8元，收斂致虧損0.65元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

力積電指出，AI帶動的高階記憶體需求依然供不應求，特別是以HBM（高頻寬記憶體）為核心的AI應用持續熱絡。由於晶圓廠產能優先轉向HBM等高價值產品，利基型DRAM產能明顯被排擠，價格維持上行。SLC NAND Flash受惠於韓系大廠減產策略，價格自第三季起回溫；NOR Flash則因AIoT（人工智慧物聯網）應用增長，需求明顯走強，市場報價同步上揚。

力積電表示，第三季市場價格上漲與缺貨氛圍明顯，客戶投片意願轉趨積極，預期第四季投片量與產品價格將延續成長。公司研判，記憶體市場供需緊俏的情況有望延續至2026年上半年。

在邏輯代工市場方面，力積電觀察，IT與消費電子需求仍偏保守，中國「十一長假」後面板廠普遍控產，產能利用率下降約5%至10%。手機市場呈現兩極化，高階新機刺激需求，但中低階買氣仍偏弱。