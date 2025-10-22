ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

電子鎖大廠華豫寧MCU與IoT雙軌開拓市場　預計11月下旬上櫃

▲▼華豫寧董事長連智民（右）及總經理黃炳順（左）。（圖／記者高兆麟攝）

▲華豫寧董事長連智民（右）及總經理黃炳順（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台中報導

智慧電子鎖大廠華豫寧（6474）將於23日舉辦上櫃前業績發表會，預計在11月下旬掛牌上櫃，華豫寧近年以「雙引擎驅動模式」，一方面長期深耕微控制器（MCU）及類比元件代理通路業務，奠定穩固現金流基礎；另一方面積極投入自有 IoT 智能門鎖與智慧建築系統開發，品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」快速擴張，穩健推進轉型布局。

董事長連智民表示，MCU是電子產品的大腦，廣泛應用在多個產業。在工業自動化領域，它負責控制機器人的精準運動和自動化產線的運作。汽車中的防鎖死煞車系統（ABS）、安全氣囊和ADAS自動駕駛系統，也需要MCU即時處理感測器數據來確保安全。此外，醫療設備如血糖機和血壓計，也使用 MCU 進行數據測量與顯示。調研機構Mordor Intelligence指出，全球MCU市場將自2025年347.5億美元成長至2030年572.5億美元，年複合成長率（CAGR）達10.5%，市場前景樂觀。

在MCU及類比元件代理業務上，該公司以MCU 8/16/32bit、64bitMPU 及其周邊 IC 的韌體應用設計為核心，能依客戶需求提供客製化軟硬整合方案，服務橫跨工業控制、馬達電機與汽車電子等領域，並代理 Microchip、BOURNS、POWER INTEGRATIONS、NIKO-SEM、EPSON 等國際大廠產品線，穩坐Microchip大中華區前五大代理商地位。目前於上海、深圳、廈門、重慶、北京等地共設有23處據點，同時採取「加值型代理」策略，擁有高於產業平均比例的FAE工程師，可支援客戶從選型、設計、打樣、量產全流程，提供Turn-Key Solution、Reference Design、Debug 與Tech Day技術交流，強化客戶黏著度，建立差異化競爭優勢。

除了MCU代理外，華豫寧雲端產品事業處專注開發智慧商辦與家用物聯網整合系統與數位門禁系統，產品線橫跨e-LOCK 感應門鎖、e-Home 智能家居、e-Link 廠辦門禁、e-Hotel 飯店房控等系統，並以自有品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」行銷全球，客群涵蓋北中南建設公司、飯店集團、ODM製造商與最終消費者，形成B2B、B2C雙軌並進策略。

法人表示，華豫寧已成功建立「代理零件穩健現金流」與「IoT產品高毛利成長」雙主業驅動模式，透過大中華區深厚通路基礎、Total System Solution加值服務與自有品牌優勢，持續擴大IoT產品營收占比，推升整體獲利結構優化。隨著 MCU 與電子鎖市場規模持續擴張，公司營運結構正加速從穩健型通路商轉型為高毛利IoT智慧產品品牌廠，未來成長動能可期。

