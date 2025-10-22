普發現金觀光、餐飲笑開懷　一萬元可以如何消費？

立法院正式三讀通過全民普發現金一萬元，整體發放作業預計將於十一月上旬啟動，相關民生產業可望受惠。

文／黃俊超

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，已順利過關、經總統公告，依規定將在預算公布後一個月內啟動發放作業，並於七個月內完成全民普發，比照二三年發放六○○○元經驗，提供五種管道，其中直接入帳率先啟動，對象已領取勞保年金、國民年金、老農津貼等特定政府補助族群，預計約四二五萬人受惠，第二批則是透過網站登記後匯入帳戶，預估達九三五萬人、占最大宗。

一次性題材刺激

中央銀行在九月的理監事會議上表示，上半年經濟成長率六．七五％優於預期，下半年持續受惠ＡＩ等新興科技應用需求強勁，帶動出口成長，民間投資亦擴增，惟民間消費成長趨緩，預估下半年經濟成長率為二．五一％，並上修全年經濟成長率至四．五五％，展望明年，新科技應用需求可望續旺，惟美國關稅政策抑制全球貿易量成長，加上基期墊高，預期出口與民間投資成長將減緩，但民間消費可望回溫，預期經濟成長率溫和成長二．六八％。

亞洲開發銀行預估今年台灣經濟成長率為五．一％，中華經濟研究院上調至五．四五％，並表示經濟表現優於預期，成長動能內外皆溫，維持審慎樂觀態度，且全年消費者物價指數開高走低，年增率唯一．八一％。

普發現金是典型的擴張性財政政策，目的在於刺激民眾短期消費力，稅收紅利全民共享，尤其對低收入家庭而言，可稍微緩解物價壓力、補貼生活支出，莫忘世上苦人多。

台灣曾於○九年發放三六○○元的消費券，但由於超過六成用於取代原本就打算進行的消費活動，因此未能明顯提振消費市場，二三年普發現金六○○○元，則帶動ＧＤＰ成長○．三個百分點，而此次普發一萬元，國發會預估可望貢獻ＧＤＰ約○．四一五個百分點，然而實際上仍須觀察替代性消費與存錢的比重，若能進行非日常消費，則會有更佳的帶動效果。

國際旅展搭配年底旺季

發消費券與發現金效果存在差異，現金的效果當然會比較好，參考二三年時對股市的影響，政策發酵初期包含觀光、餐飲等產業，營收與股價都有一定程度的正面成效，不過利多兌現後，股價出現獲利了結賣壓，而對於零售通路業者也帶來挹注，然而短暫刺激並不會帶動企業本質出現趨勢性變化，表現相對溫和。產業股價波動的差異，主要架構在於籌碼與市場情緒驅動之上。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2375期精彩當期內文轉載》


