新壽今刊登3大報頭版廣告　5點重申「輝達北士科」立場

新光人壽22日宣布放棄北士科T17、T18地上權，最快今天將與台北市政府協商解除合約。新光人壽為了強調立場，今日在三大報紙刊登頭版廣告，表達企業對公共利益的承諾。

新光人壽在聲明中表示，為解決僵局，公司主動放棄原有地上權，並列出五點說明，強調合作過程中始終遵循法規，並堅守不對納稅人提出未來損失補償的原則。聲明特別提到，三方立場差異導致共識未能達成，公司已盡力尋求替代方案，但輝達堅持自建總部，北市府則因現行法規限制，要求建物完工後才能移轉，最終使合作無法推進。

此外，聲明中也回應外界對圖利與補償問題的質疑。新光人壽強調，從未提出由台北市政府補償損失的要求，並指出市府曾要求報送解除契約的補償金額，以供市議會審議，但公司秉持不動用公帑的原則，未予同意。對於輝達進駐案，新光人壽一直努力尋求三方共贏的方案，並在10月12日再度致函北市府，提議啟動協商，但未獲回應。

新光人壽坦言，在整個過程中體會到法規更新的重要性，並呼籲政府能在推動重大產業計畫時，提供更具彈性的法規支持。公司表示，董事會基於國家發展利益，決定放棄原投資機會，期待此舉能為台灣產業創造更美好的未來，同時展現企業的社會責任。