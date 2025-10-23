Meta裁撤AI部門600人　祖克柏重整團隊「押寶新血」

▲臉書母公司Meta。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

Meta（Facebook）持續精簡組織，據外媒CNBC報導，公司計劃在人工智慧（AI）部門裁撤約600名員工，以降低管理層級、提升營運效率。Meta發言人證實此消息，表示相關通知已於本週三（美東時間）發出。

此次裁員由公司首席AI長（Chief AI Officer）Alexandr Wang以內部備忘錄宣布。受影響的員工涵蓋Meta的AI基礎設施部門、FAIR（Fundamental Artificial Intelligence Research）研究團隊以及多個AI產品開發職位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息人士透露，裁員並未波及「TBD Labs」團隊，該單位包含今夏新進的多名頂尖AI人才，由Wang直接領導。知情人士指出，這顯示Meta執行長馬克．扎克伯格（Mark Zuckerberg）選擇押注新一代高薪AI專才，而非保留舊有部門人員。

據報導，Meta內部長期認為AI部門人力過多，FAIR與產品開發團隊常為爭取運算資源而內部競爭。隨著Wang今年6月上任，Meta整合AI團隊成立「Superintelligence Labs」，新團隊接手後決定精簡架構，藉此鞏固Wang在AI戰略的主導地位。

裁員後，Meta的Superintelligence Labs員工數已降至約3000人。公司通知部分受影響員工，其正式離職日期為11月21日，在此之前進入「非工作通知期」，期間內部帳號將被停用，可用時間尋找Meta內其他職缺。

公司提供的資遣條件為16週資遣費，另加每滿一年服務年資再補發2週薪資（扣除通知期）。

報導指出，祖克柏近月對Meta在AI領域的進展日益不滿。今年4月推出的Llama 4大型語言模型未獲開發者熱烈回應，讓他決定加速重組AI團隊。

今年6月Meta以143億美元投資Scale AI後，祖克柏宣佈成立新部門「Meta Superintelligence Labs」，由Wang與前GitHub執行長Nat Friedman共同領導，聚焦打造下一代AI超級模型。

Meta在第二季財報中預估，2025年全年總支出將達1140億至1180億美元，高於先前預期，並指出AI相關投資將使2026年支出增幅高於2025年。公司預計下週公布第三季財報。

此外，Meta本週二宣布與Blue Owl Capital簽署高達270億美元的合作協議，將共同投資位於美國路易斯安那州的「Hyperion」超級資料中心。祖克柏先前曾形容，該資料中心規模「幾乎可覆蓋曼哈頓的大半面積」，將成為Meta未來AI運算的核心基礎設施。