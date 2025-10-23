Tesla財報亮眼但亮點不足　陸行之：補貼退場成Q4最大隱憂

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

知名半導體分析師陸行之今（23）日在臉書指出，特斯拉（Tesla）第三季（3Q25）財報雖優於市場預期，但亮點不足，股價在盤後交易比盤前跌得更重。他分析，投資人主要擔心美國政府7,500美元電動車補貼取消後，第四季（4Q25）電動車銷售恐大幅下滑。整體而言，特斯拉目前陷入短中期「本益比面臨利空」與「自駕、機器人本夢比」兩派投資人之間的拉鋸戰。

陸行之指出，Tesla第三季營收281億美元，較市場預期高出近8%，主要受惠於電動車、儲能系統及服務／其他收入皆超出預期。以下為他整理的主要財報重點：

營收超預期：3Q25營收281億美元，高於市場預期近8%，主要來自電動車與儲能業務表現強勁。

電動車毛利持平但年減：3Q25電動車平均單價為42,657美元，季減1.7%、年減1.4%；毛利率17%（不含碳權約15.4%），與上季持平但年減約2至3個百分點。

儲能系統創歷史新高：3Q25儲能系統營收34.15億美元（12.5GWh），季增30%、年增81%，毛利率31.4%為歷史新高，也高於市場預期的27.5%。儲能系統雖僅占總營收12%，但毛利貢獻達21%。

服務／其他收入成長明顯：3Q25服務及其他收入達34.75億美元，創歷史新高，季增14%、年增25%，毛利率達11%（市場預期5.6%）。該項收入包含超級充電站（含非Tesla車主使用）、餐飲及紀念品銷售等業務。

庫存風險下降：由於消費者於3Q25搶搭最後一波7,500美元補助，Tesla庫存月數季減32%、年減26%，即使4Q25銷售放緩，庫存風險相對降低。

美國市場亂象、南韓崛起：陸行之提到，美國電動車市場在前總統川普政策與馬斯克從政效應下陷入混亂，民主黨支持者購車意願下降，使南韓躍升為Tesla第三大市場。他也質疑：「中國電動車滲透率已逾50%，美國仍停留在約10%，難道要等非美市場達30～40%後才開始追趕嗎？」

陸行之最後表示，Tesla當前面臨的是「短期現金流與長期願景」的拉鋸戰，補貼退場與全球市場變化，將是公司能否穩住成長動能的關鍵觀察點。