降息預期升溫！債券ETF重回3兆大關　一表看今年以來規模增加前10檔

▲▼位於華盛頓特區的聯準會大樓,美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

▲聯準會啟動降息，帶動債券ETF規模成長。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

降息循環啟動，市場預期下周FED即將再降息，現階段資金卡位債券ETF顯著，統計債券ETF整體規模近期創下今年新高，也重回3兆大關，來到3.04兆元，單檔表現來看，今年來債券ETF規模前10檔，以非投等債、ESG債最受青睞，而規模增加最多為包括群益優選非投等債(00953B)、凱基A級公司債(00950B)、國泰Y10+金融債(00933B)。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

群益投信債券ETF研究團隊表示，9月降息讓債券ETF買盤持續進駐，整體而言研判景氣仍將保持韌性，進入衰退可能性低，非投等債發行公司體質仍優，利息保障倍數高於長期均值，加上非投等債因具收益優勢與低存續特性，故市場對於這類高息券種的配置偏好延續，表現仍值留意。而ESG概念的BBB級投等債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，故佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益等需求。

群益優選非投等債(00953B)經理人李忠泰指出，展望後市，聯準會於9月中再度重啟降息，並表示此次為"風險管理式的降息"，且上修後續經濟成長率，暗示後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。

群益ESG投等債0-5(00985B)經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，不過，未來降息節奏與強度仍難以掌握，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響，故在利率環境變化難料下，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，且也能提供收益，其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。
 

關鍵字： 降息債券ETFESG債聯準會資產配置

吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑

