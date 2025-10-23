快訊／台股收盤大跌116.65點　台積電跌10元至1450

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）開低走低，加權指數終場大跌116.65點，以27532.26點作收，跌幅0.42％，成交量4208.23億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌191.84點開出，指數開低走低，盤中最高達27586.85點，最低27371.67點，終場收在27532.26點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1450元，跌幅0.68％；鴻海（2317）下跌3.5元至239元；聯發科（2454）下跌35元至1295元；廣達（2382）上漲4元來到293.5元；長榮（2603）上漲2.5元至185元。

今天漲幅前5名個股為永鴻生技（6936）上漲3.8元，漲幅9.95％；雙鍵（4764）上漲6.3元，漲幅9.94％；新紡（1419）上漲5.9元，漲幅9.93％；士紙（1903）上漲5.6元，漲幅9.88％；金萬林-創（6645）上漲2.35元，漲幅9.81％。

跌幅前5名個股則為國精化（4722）下跌19.5元，跌幅9.95％；大武山（6952）下跌3.6元，跌幅7.29％；越南控-DR（9110）下跌0.3元，跌幅7.25％；太極（4934）下跌1.05元，跌幅6.29％；茂矽（2342）下跌2.3元，跌幅6.01％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 永鴻生技（6936） 42.0 ▲3.8 ▲9.95％ 雙鍵（4764） 69.7 ▲6.3 ▲9.94％ 新紡（1419） 65.3 ▲5.9 ▲9.93％ 士紙（1903） 62.3 ▲5.6 ▲9.88％ 金萬林-創（6645） 26.3 ▲2.35 ▲9.81％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 國精化（4722） 176.5 ▼19.5 ▼9.95％ 大武山（6952） 45.75 ▼3.6 ▼7.29％ 越南控-DR（9110） 3.84 ▼0.3 ▼7.25％ 太極（4934） 15.65 ▼1.05 ▼6.29％ 茂矽（2342） 36.0 ▼2.3 ▼6.01％

