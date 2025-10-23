快訊／台股收盤大跌116.65點　台積電跌10元至1450

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（23日）開低走低，加權指數終場大跌116.65點，以27532.26點作收，跌幅0.42％，成交量4208.23億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌191.84點開出，指數開低走低，盤中最高達27586.85點，最低27371.67點，終場收在27532.26點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1450元，跌幅0.68％；鴻海（2317）下跌3.5元至239元；聯發科（2454）下跌35元至1295元；廣達（2382）上漲4元來到293.5元；長榮（2603）上漲2.5元至185元。
今天漲幅前5名個股為永鴻生技（6936）上漲3.8元，漲幅9.95％；雙鍵（4764）上漲6.3元，漲幅9.94％；新紡（1419）上漲5.9元，漲幅9.93％；士紙（1903）上漲5.6元，漲幅9.88％；金萬林-創（6645）上漲2.35元，漲幅9.81％。
跌幅前5名個股則為國精化（4722）下跌19.5元，跌幅9.95％；大武山（6952）下跌3.6元，跌幅7.29％；越南控-DR（9110）下跌0.3元，跌幅7.25％；太極（4934）下跌1.05元，跌幅6.29％；茂矽（2342）下跌2.3元，跌幅6.01％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永鴻生技（6936）
|42.0
|▲3.8
|▲9.95％
|雙鍵（4764）
|69.7
|▲6.3
|▲9.94％
|新紡（1419）
|65.3
|▲5.9
|▲9.93％
|士紙（1903）
|62.3
|▲5.6
|▲9.88％
|金萬林-創（6645）
|26.3
|▲2.35
|▲9.81％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|國精化（4722）
|176.5
|▼19.5
|▼9.95％
|大武山（6952）
|45.75
|▼3.6
|▼7.29％
|越南控-DR（9110）
|3.84
|▼0.3
|▼7.25％
|太極（4934）
|15.65
|▼1.05
|▼6.29％
|茂矽（2342）
|36.0
|▼2.3
|▼6.01％
資料來源：證交所
讀者迴響