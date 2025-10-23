26.3萬投資人嗨翻！AI概念股帶飛　00918報酬率3年內翻倍

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

資產規模816億元、受益人數26.2萬名大華優利高填息30（00918）於2022年11月下旬掛牌以來，到昨（22）日收盤，以市價計算含息報酬率正式突破100%，代表投資人從00918上市第一天就投入的資金，花了1063天，就能達投資含息報酬率「翻倍」目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計規模前5大季配高股息ETF、報酬率達100%所花費天數，除了00918花一千多天，國泰永續高股息（00878）花了1452天、元大台灣高息低波（00713）花了2070天、元大高股息（0056）則是耗費了4373天。

長期以來，市場上對高股息ETF常有「只會配息，但漲不動」的刻板印象，與成分股填息率有很大的關係，選股邏輯對，投資能夠填息紀錄佳的成分股，有效避免掉入空有高息卻缺乏基本面支撐的高殖利率陷阱。

就當前市場觀察，AI人工智慧仍是市場最強趨勢，(00918)大華優利高填息30經理人郭修誠表示，以00918當前成分股分析，鴻海(2317)、漢唐(2404)、京元電子(2449)等成分股皆是明顯的AI受惠股，其中鴻海和京元電子皆是在7月換股時的新增成分股，7月以來股價分別上漲超過50%、73%，漢唐則是長期的重點持股，今年股價一度突破千元大關，近期雖回落，但今年以來報酬率也近75%，激勵00918報酬翻倍。

目前台灣有約900萬人投資高股息ETF，郭修誠指出，挑選高股息ETF時，需要同時衡量配息與總報酬表現，許多人對高股息ETF有缺乏上漲動能的刻板印象，但00918的報酬率以實績證明，在「高填息+優選股利」的雙重優勢設計之下，高股息ETF也能繳出配息、股價雙贏的成果。