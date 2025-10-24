從血型看理財！A型最會存、B型月光族　四大投資性格一次看

▲血型真的決定理財習慣嗎？（圖／Pexels）

血型雖然不能完全決定一個人的人生，但往往與性格有著微妙的關聯，而性格正是影響消費習慣與投資風格的重要關鍵。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴就以「血型與理財」為題，剖析A、B、O、AB四種血型的財務性格。

節目中指出，A型是謹慎的存錢達人，他們天性細心，理財方式以穩健為優先。許多A型人是記帳高手，會細分交通、娛樂與購物等開銷，逐項分類與追蹤，這種特質讓A型人容易累積存款，但也容易因過於保守而錯失報酬機會。主持人建議，A型人可採取「核心穩健、少量成長」策略，將八成資金配置於定存或債券基金，剩餘兩成放入ETF或大型藍籌股，以兼顧安全與報酬。

B型人則是典型的享樂派，花錢多憑心情，容易成為月光族。不過，他們也樂於嘗試新興投資，如加密貨幣或NFT，但常因缺乏紀律導致資金過度集中、風險偏高。主持人建議，B型人應採取「自動化投資」策略，先設定薪水自動扣款投入ETF，做到「先理財、後消費」，減輕財務壓力。

O型人是大膽的冒險家，投資決策多依直覺行事，成功時能大賺一筆，但失誤時也可能損失慘重。主持人提醒，O型人必須建立停損機制，並將至少三至五成資金配置於穩健標的，以分散風險、減少誤判衝擊。

至於AB型的人，他們兼具理性與感性，既能深入分析財報，也可能單純喜歡某家公司就立即出手。投資風格容易「忽冷忽熱」，缺乏長期堅持。主持人建議，AB型人應採取「強迫機制」策略，例如自動扣款的定期定額投資，確保策略持續進行。同時運用「穩健＋成長」雙軌配置，平衡理性判斷與感性需求。

節目最後總結，A型偏保守、B型愛享樂、O型敢冒險、AB型則理性感性兼具。雖然血型並非財務行為的絕對依據，但確實能反映出許多人的金錢觀。不論屬於哪一型，關鍵都在於認清自身特質，找到最適合的理財策略，讓財務規劃更加穩健。