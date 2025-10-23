抽中一張現賺1.9萬元！皇家可口28日上市　22萬人搶申購

▲皇家可口董事長周明芬。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

杜老爺母公司皇家可口（7791）即將於10月28日正式掛牌上市，於日前公告9月營收達2.39億元，推升第三季合併營收突破8億元，創下「營收季季高」的紀錄，同時皇家可口上市案吸引市場高度關注，公開申購件數突破22萬封，以今日收盤價91元計，抽中一張有望現賺高達1.9萬元。

皇家可口以旗下知名品牌「杜老爺甜筒」、「曠世奇派」等冰品深耕市場超過30年，穩居國內冰品龍頭地位。除自有品牌表現亮眼外，公司亦陸續承接便利商店霜淇淋代工及國際知名巧克力品牌冰品代工訂單，擴大市場版圖。

近年皇家可口積極布局冷凍食品事業，切入急凍熟麵市場，成績斐然。為因應不斷攀升的市場需求，公司已於第三季完成第三條產線擴建，除強化國內供應能力、滿足各大餐飲連鎖與零售通路需求外，外銷出貨量亦穩步成長，並已與國際大型會員制量販通路展開合作供貨。

在獲利表現方面，皇家可口今年上半年每股盈餘（EPS）達4.08元，較去年同期3.33元明顯成長。公司歷年股息配發率維持在六至七成之間，若以去年現金股利每股3.3元保守推算，並以2025年10月22日興櫃交易均價88.4元計算，殖利率約達3.73%，展現穩健的獲利與股東報酬能力。