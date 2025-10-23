中信金力挺台灣影響力投資協會立足國際辦論壇　倡議永續金融生態系

▲台灣影響力投資國際論壇今日登場，中信金控風險管理部部長游欣慧副總經理代表出席致詞。（圖／中信金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）積極落實影響力金融，自2021年起力挺台灣影響力投資協會（Taiwan Impact Investing Association，簡稱TIIA） 推動跨境資本鏈結，促進全球永續金融發展，並連續五年協辦「台灣影響力投資國際論壇」，今（23）日於政大公企中心舉行論壇，中國信託金控風險管理部部長游欣慧副總經理代表出席，分享中信金控洞察自然資本風險與機會，透過投融資引導產業邁向淨零轉型，實踐永續金融生態系願景之經驗。

本屆論壇以「投資未來：氣候解決方案、永續供應鏈與影響力資本」為題，邀請金融監督管理委員會副主任委員莊琇媛、金融市場發展及創新處處長胡則華及國內外產業代表逾250位出席。中信金控風險管理部部長游欣慧副總經理於致詞時表示，身為永續金融先行者聯盟成員之一，中信金控長期與TIIA合作，即時掌握國際永續金融趨勢及倡議，也透過TIIA將金融業影響力的具體成果傳達至國際，提升臺灣能見度。今年適逢TIIA獲得全球影響力投資執委會（Global Steering Group for Impact Investment, GSG Impact）認可升格為臺灣總會，將與全球逾40個國家攜手，推動制度創新與跨境資本串聯，驅動全球投資價值鏈的永續轉型，中信金控亦期盼持續攜手TIIA強化跨界合作，為臺灣金融業創造更具韌性與責任的未來。

▲中信金控風險管理部部長游欣慧副總經理（左二）出席台灣影響力投資國際論壇，分享中信金控發揮金融影響力落實永續金融生態系願景之經驗。（圖／中信金控提供）

另一方面，游欣慧副總經理亦於「建立自然資本市場：金融機構與標準在推動碳、生物多樣性與再生解方中的關鍵角色」論壇環節分享永續金融推動成果。游欣慧副總經理說明，中信金控積極尋求適切的自然解方（Nature-based Solutions, NbS），凝聚產、官、學、社區與非營利組織等資源，促使資金精準流向具環境效益的投融資專案，如台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）與定騰合作汙水處理專案，更在2023 年發布全臺首本自然相關財務揭露（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）報告書，透過LEAP（Locate, Evaluate, Assess and Prepare）方法學，掌握自然資本的風險與機會，系統性評估集團營運對自然環境的負面影響。

除了提出具體解方外，中信金控亦積極推動永續行動落地，如打造全臺第一座蕨類主題公園、推廣海草復育、鯨豚調研、攜手台江國家公園，結合在地漁民和社區，共同投入棲地治理、保育瀕危物種及友善魚塭，推動全臺國家公園第一個公私協力的「其他有效地區保育措施」（Other Effective Area-Based Conservation Measures, OECM），讓自然環境與經濟發展共榮。值得一提的是，本屆論壇除了探討如何引領市場資本，達成兼具投資獲利及永續發展目標外，主辦單位也邀請日本金融同業代表分享日本將影響力納入投融資決策的經驗，從倡議推動到中央、地方政府與金融機構三方合作制度化，提供臺灣建立影響力金融市場重要參考指標。

▲中信金控風險管理部部長游欣慧副總經理（左二）出席台灣影響力投資國際論壇，分享中信金控發揮金融影響力落實永續金融生態系願景之經驗。（圖／中信金控提供）

中信金控引領臺灣永續金融發展，承諾2050淨零排放，建立科學基礎減量目標（Science-based targets initiative, SBTi）管理機制，落實自身營運減碳與綠電布局，2024年累計綠電採購突破3,920萬度，善盡永續環境責任；2024年中信銀行與台灣人壽永續授信放款餘額超過新臺幣3,575億元，年增18%，責任投資金額突破新臺幣1.2兆元，年成長8%；中信銀行為臺灣唯一六大離岸風電案場財務顧問，主辦聯貸金額累計超過新臺幣4,700億元，可減少逾新臺幣164億元的社會成本，透過投融資支持產業邁向淨零轉型，力挺國家綠能政策。未來中信金控將持續透過金融影響力串聯國際，實踐永續金融願景。

