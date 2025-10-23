ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美國線運價出現缺口　馬士基報價少逾3百美元、盟外船減收2百美元

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲美國線運價出現缺口。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美國線超大型攬貨公司指出，美國線本月15日調漲運價後，運價大致穩住，加上川普11月1日起對進口中型和重型卡車及相關零件要課徵25%關稅，近日有出現搶運現象，讓減班後船隻接近滿艙，但估計這波搶運可能讓11月以後貨量減少；另馬士基每大箱(40呎櫃)低於同業逾3百美元，盟外船公司美東減2百美元，對11月新一波漲價案影響有待觀察。

貨櫃船公司高階則指出，川普總統今天講這樣，明天想那樣，虛虛實實弄不清，關稅問題一變再變，市場不確定性很高，一切都還沒穩定下來，明年市場是好是壞現在根本沒辦法估，加上地緣政治問題，前景難料。

大型攬貨公司指出，目前市場上美西線運價一般在1900-2150美元之間，美東在2900-5150美元之間，也有聯盟船給更低些的運價，馬士基網上報價本月底前美西1740美元，美東2540美元，但因為該公司很多是轉船航班，估計對直航船威脅不會太大；美東線非聯盟船本周降價200美元，收2800美元，可能影響11月實際漲幅。

11月的漲價船公司一定會推，尤其是歐洲線本月中漲價案大打折扣，11月要談明年長約，船公司會全力設法將目前每大箱僅1600美元的運價往上拉，漲幅訂在600-800美元之間，但估計依然很難漲足。

