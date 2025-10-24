打臉「產業空洞化說」！童子賢揭台灣優勢密碼：外移反強化競爭力

▲和碩董事長童子賢 。（圖／記者徐文彬攝）

記者閔文昱／綜合報導

和碩董事長童子賢23日出席台灣半導體產業協會（TSIA）年會時表示，近年台廠積極赴美設廠，引發「產業空洞化」疑慮，但他強調這反而強化了台灣的競爭力。他指出，台灣從1990年代起製造業外移至今，研發、決策核心始終留在國內，「台灣人口結構與勞動條件早已不適合大量製造，外移讓我們更聚焦高附加價值中心。」

童子賢認為，台灣科技業能在AI時代脫穎而出，關鍵在於數十年來的「正確選擇與人才匯聚」。他指出，早期政府成功引進「鳳凰」級人才，如張忠謀、林本堅等，結合宏碁、神通等創業浪潮，為今日AI產業奠定厚實基礎。他也提到，若當年台灣學日本發展重工業，「今天可能像韓國一樣陷入內卷與結構性困境」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於AI浪潮，童子賢形容「AI現在還在高中階段」，未來將像網路一樣滲透所有數位產品，從家庭遙控器到企業伺服器，全都需要AI能力才能提升生產力。他指出，AI基礎建設已成全球共識，各國都怕在技術革命中落後，「這波浪潮會帶動全球生產力全面提升」。

被問到美中科技戰、地緣政治與稀土管制等問題時，童子賢直言，「二戰後的世界早已是地球村，如果各國都要互相卡脖子，會卡不完。」他指出，鋼鐵、化工、農業、數位等產業全仰賴合作，封鎖只會造成更大代價。他笑說，「希望下個月不要再有新的『卡』，不然每天都覺得卡卡的。」

談及能源與產業策略，童子賢主張「把電用在先進產業，是進步國家的象徵」。他指出，台灣近十年用電僅增長約11.6%，問題不在電不夠，而是能源配置錯位。他認為核能與綠能共存才是務實做法，不應陷入意識形態爭辯。

最後，童子賢提醒，產業繁榮非天上掉下來，也不會永久存在，「少子化時代的台灣，應該學會『招鳳凰』而非守株待兔。」呼籲政府應以長期結構性規劃超前部署能源、法規與人才，讓半導體與高科技優勢「長長久久」，持續在全球供應鏈中放大台灣影響力。