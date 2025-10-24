不靠重押台積電照樣賺！「2檔台股科技基金」報酬率超車神山

圖文／鏡週刊

9月以來，台股在台積電領軍下勢如破竹，一路驚漲，投資組合「含積量」不夠高的投資人，心中必定相當扼腕。但攤開台股科技基金，仍有2檔績效優於台積電，凸顯出經理人選股能力。

截至10月22日，今年來台積電漲幅達35.8%，強勢表現也帶動台股頻創新高；只要抱緊大盤，不做選股，就能穩收3成獲利，對投資人來說算是相當開心的一年。對照台股基金，因有單一持股不得超過10%限制，就算經理人再看好台積電，持股占比也受限；但卻有2檔台股科技基金，今年來報酬率跑贏台積電。

第一檔是合庫台灣高科技基金，今年來報酬率達47.07%，近3個月40.93%，近6個月、即股災低點上漲至今達95.19%。檢視該基金持股，據9月底資料顯示，前5大持股分別是：台積電8.66%、川湖8.09%、台達電7.77%、旺矽7.59%，及貿聯-KY占比達6.36%。

合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，目前市場在資金充沛與政府政策加持雙重利多下，投資氣氛樂觀，AI供應鏈為市場關注焦點，相關企業受惠訂單能見度提升，營運表現可期，為股市多頭行情持續注入動能。「目前支撐市場有3大主軸，包括降息預期推動資金流入、政府提出刺激經濟政策，及AI產業趨勢穩健成長。」

他指出，從近期指標性企業法說會釋出的訊息來看，AI相關展望看法佳，未來在國家主權AI競賽、生成式AI及AI代理等趨勢推動下，市場對相關發展需求依舊強勁，美國大型雲端服務供應商資本支出維持雙位數成長，部分業者甚至進一步增加AI領域資本支出，是科技業主要獲利引擎；「台灣企業扮演關鍵角色，對台股2026年行情仍持正面看法。」

另一檔是第一金電子基金，今年來報酬率達37.17%，近6個月、股災低點至今上漲84.63%，同樣繳出優於台積電漲幅的好成績。

第一金電子基金經理人張正中指出，台股受惠AI加持，出口呈現高成長，9月份台灣出口年增33.8%，主要來自AI相關半導體成長27%、資通訊成長86.88%，及電子零組件成長25.6%等驅動，有利於大盤後市表現；且過去15年台股第4季上漲機率高達87%，主要受惠年底做夢行情，與下年度展望正向預期。

他表示，10月底前要觀察美國大型企業微軟、臉書、Google、亞馬遜，及蘋果等財報公布結果，配合重量級台廠法說陸續登場，科技企業獲利預期將持續成長；政治面與政策面則可留意，10月底於韓國登場的川習會，是否有助緩和美中貿易衝突；另外，聯準會降息進程及中國四中全會，也都是接下來關注重點。儘管台股高檔波動加大，但在美股4大指數續創新高下，台股可望闖關攀高，電子股仍是主力，持續看好AI供應鏈、半導體先進製程等成長性產業。

今年來台股科技基金前10強

資料來源：CMoney，2025/10/22



