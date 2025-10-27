併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

▲玉山金擬以480億元併購三商壽，三商壽今股價攻漲停。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

三商壽（2867）出售一事，上周已有初步結果，由玉山金控（2884）、中信金控出價後，外傳玉山金以總金額約480億元，每股換股落8～8.2元之間，成功拿下，今（27）日三商壽、三商投控（2905）同步跳空漲停開出，而玉山金重挫8%，跌至29.9元，成交量爆出10萬張。

三商壽擁有1.5兆資產、壽險市場排名第七，惟連續七期RBC（資本適足率）不足200%，淨值比低於3%，由於明年接軌IFRS 17，若要符合相關規定，增資迫在眉睫，因此三商壽採取100%股權出售，最終傳出玉山金勝出搶下。

外界傳聞玉山金開出每股8～8.2元氣走中信金的7.7～7.8元，換股併購對價金額高達480億元之多，加上明年三商壽將正式接軌IFRS 17，必須備300億元銀彈進行增資，這對買家玉山金壓力不輕。

以三商壽今日6.72元平盤價計算，併購溢價19%～22%，消息傳出後，跳空漲停7.39元開出，而大股東三商投控（2905）以14.95元漲停價開出，然而玉山金採取換股方式，股本恐怕膨脹9%，加上對三商壽300億元增資，今日股價重挫逾8%，摜破30元大關，來到29.9元。

