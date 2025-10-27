IEAT與瑞士中小企業協會簽合作MOU　台瑞預計明年初簽空運直航

▲IEAT副理事長許介立(左)與KMU SWISS CEO, Armin Baumann (右)代表簽署MOU，駐瑞士代表處王思為代表(右3)、KMU SWISS President, Stefan Schaltter(右1)及IEAT理監事團員們見證。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)於本月23日由副理事長歐洲委員會主任委員許介立率團前往瑞士蘇黎世，與瑞士中小企業協會(KMU SWISS) CEO Armin Baumann簽署合作備忘錄，成為台灣唯一且是首個與瑞士工商組織締盟的單位，刷新台瑞工商組織聯盟新紀錄，開啟經貿合作交流新篇章，並獲台瑞雙邊政府的高度重視，預計於明年1月簽署空運直航協議。

瑞士聯邦上院議員Marianne Binder-Keller特別參加訪團行程，此外我駐瑞士代表處王思為代表、經濟部駐瑞士代表處經濟組楊禮騰組長亦全程參與，並出席見證IEAT與KMU SWISS締盟儀式，充分展現台瑞期待再開創經貿新局的決心。

許介立簽約致詞時強調，在當前國際政經局勢快速變化下，台灣與歐洲國家之間的經貿關係日益深化。IEAT長期致力於協助會員廠商接軌國際，成為推動台灣經貿發展的重要推手。尤其在與瑞士經貿往來方面，雙方持續保持密切互動。更指出，瑞士以中小企業為經濟發展主體，以創新與精緻工藝享譽全球國際。

KMU SWISS作為瑞士中小企業的業界龍頭代表，同時也是瑞士最具影響力的工商組織，以創新與永續為核心理念，推動經貿業務並協助所屬中小企業會員拓展國際市場為重要使命，並成功提升瑞士中小企業在全球的能見度與產值。

當前，台灣與瑞士的中小企業佔比皆接近 99%，均以靈活務實的企業精神與成熟產業環境著名，此次IEAT成為KMU SWISS在台灣唯一建立合作關係的締盟單位，意義非凡深遠，再再展現台瑞雙方中小企業界未來積極聯手合作的決心和魄力。

KMU SWISS執行長Armin Baumann於致詞時表示，非常榮幸能與IEAT締結姐妹會，這是繼今年1月率團訪台後雙方建立合作機制平台的重要里程碑。他指出，台灣與瑞士在經濟結構與發展方向上高度相似，皆以中小企業為經濟支柱，展現出靈活創新與高品質導向(Quality-driven)」特質。

瑞士全國約98%的企業屬於中小企業，顯示其在瑞士經濟中的關鍵重要地位。Baumann進一步說明，KMU SWISS致力於協助中小企業提升國際能見度、促進經貿交流與產業升級，並透過workshop與企業參訪強化產官對話與協商，期盼持續深化國際技術合作、開發第三地市場與產業鏈連結，攜手推動台瑞經貿關係邁向新階段。

▲IEAT副理事長歐洲委員會主任委員許介立致贈締盟禮品予KMU SWISS CEO Armin Baumann，以象徵兩會友好情誼。（圖／IEAT提供）

駐瑞士代表處王思為代表於致詞中強調，台灣與瑞士雖地理距離遙遠，卻在經濟結構與產業特性上展現高度互補共通性。兩國皆以中小企業為國家經濟發展的動能。瑞士在精密工程、生物科技、醫療及金融等領域具有深厚實力，與台灣在資通訊、半導體及智慧製造等產業的領導優勢相互呼應，為雙方未來的產業鏈結與合作交流奠定堅實基礎。另提及，瑞士與台灣正推動直航航班，預期於明年1月簽署直航協議。

值得一提的是，KMU SWISS於上周盛大舉辦年度會員大會，IEAT應邀於大會現場設置專屬服務攤位，對出席之300家瑞士企業推廣IEAT品牌形象與服務內容，進一步提升IEAT在瑞士工商界的能見度。透過現場交流，成功促進KMU SWISS會員企業對IEAT的認識，並協助其探索台灣及亞洲市場潛在商機，再加上此次雙邊締結姐妹會，相信雙重加乘的合作下，將為台瑞雙邊企業經貿往來注入全新動能。

▲IEAT應邀參加2025年KMU SWISS年度會員大會，成功促進KMU SWISS會員企業對IEAT的認識。（圖／IEAT提供）

IEAT理監事團於瑞士參訪期間，透過KMU SWISS安排下，特別造訪瑞士最具規模的自然科學與工程科學研究機構Paul Scherrer Institute(PSI)，以及與其緊密合作的新創園區Park Innovaare。

PSI長期專注於先進製造、半導體、量子科技、生命科學與能源永續等領域的研究，並透過技術轉移推動創新發展，同時與瑞士聯邦理工學院等學術及國際機構如歐洲核子研究組織(CERN)合作，目前已成功協助超過100家新創企業成立，展現研究成果在產業實際應用之效益。Park Innovaare則提供總面積達23,000平方公尺的現代化設施，包含實驗室、專業設備與研發支援，為新創企業及產業夥伴打造理想的創新與合作環境，形成瑞士創新生態系的重要樞紐。

此外，IEAT理監事團亦參訪當地精湛釀酒技術與優質葡萄栽培聞名的Weinbau Hartmann酒莊。了解當地卓越的釀酒文化與工藝，並邀請該酒莊參加IEAT已辦理長達17年的2026年「國際酒類產品貿易推廣會」，進一步為台瑞雙邊企業開創更多合作契機。

▲IEAT訪團參訪瑞士PSI科學研究機構Park Innovaare新創園區及Weinbau Hartmann酒莊。（圖／IEAT提供）

近年來，歐洲積極推動製造業回流與供應鏈重整政策，其中瑞士憑藉高精密製造實力、卓越的研發能量與穩健的經濟環境，持續在全球產業版圖中扮演關鍵角色。

特別是在精密與智慧製造、綠色能源等領域，瑞士企業展現出強勁的創新動能與國際競爭力。面對國際局勢變動與產業鏈重組趨勢，瑞士不僅成為歐洲高科技產業的重要樞紐，也吸引眾多國際企業投資與設廠。

此次IEAT與KMU SWISS締結姐妹會，象徵台瑞產業合作邁入新篇章，不僅深化雙邊企業在技術創新、智慧製造與永續經營等領域的鏈結，更有助於協助台灣廠商拓展歐洲市場，推動多元化佈局、提升全球競爭力的關鍵一環。