萬海曦春輪將卸清貨載轉往船廠做整修　對營運及財務無重大影響

▲「曦春輪」去年8月命名典禮的大合照。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)目前在中東線營運的「WAN HAI A17曦春輪」，本月25日晚間在廣州南沙進港期間，發生的碰撞事故，因為船艏有受損，萬海今(27)日說明目前已經在進行卸載，將安排鄰近船廠進行檢修，對營運及財務無重大影響。

業界與大陸媒體指出，目前珠江河道附近的幾個港是處於暫時封港狀況，裕民航運(2606)就有一艘船在外海等候靠港裝卸。

萬海今日發布公告說明，因有一艘大陸國內線「HAI LI 5」失去動力，「曦春輪」雖已緊急應變，但仍遭對船失控撞上，事故造成曦春輪船艏部分受損，對方「HAI LI 5」沉沒，「曦春輪」隨即將救生圈與緊急發信裝置投海，施放救難艇展開海上救人，配合海事局現場指揮救援．廣州海事已啟動緊急預警，啟動搜救工作，目前對事發水域航道實施臨時交通管制。

「曦春輪」錨泊在珠江口伶仃水道，萬海已通報保險公司協助事件處理，配合海事局調查。目前船隻已停靠南沙港，計畫卸完貨櫃後準備進廠檢修，該案對公司的營運及財務業務無重大影響。

萬海指出，廣州交管有開臨時航道，進口/出口船通行有規定時間，實施疏導方案。

大陸媒體則報導指出，事故發生後，廣州海事局發佈航行警告，稱馬友石燈船上下游1海裡範圍內有沉船礙航，並實施水上交通管制，珠江口南沙、黃埔、虎門等主港已基本封航，大船無法進出。目前事故原因及後續處理仍在進行中。

「WAN HAI A17曦春輪」部署在萬海的中東航線AM1，掛靠大陸青島、上海、寧波、南沙、蛇口等港口，船隻原定在彎靠南沙港之後前往蛇口後，再出發往新加坡、傑貝阿里(JEBEL ALI)與達曼港(Ad Dammam)。

裕民航運則表示，公司一艘9萬噸散裝船原準備彎靠珠江附近港口卸載，昨日開始就等候在港外無法靠港，截至今日傍晚下班前還沒進一步消息。