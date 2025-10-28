「台積電」市值有望破3兆美元　美媒預言時間點曝光

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

目前全球市值超過3兆美元（新台幣92.2兆元）的上市公司僅有四家：輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和Alphabet（Google母公司）。然而美國投資媒體《The Motley Fool》分析，台積電有機會市值超過3兆美元，時間點就在2029年前

台積電（2330）作為全球頂尖的晶圓代工企業，在晶片生產領域佔有主導地位。它是AI供應鏈中不可或缺的一環，幾乎所有科技巨頭的晶片，包括輝達、超微（AMD）和博通（Broadcom），都出自台積電。然而，台積電在AI領域需保持中立立場，因為它為多家競爭對手提供核心技術支持。

台積電正積極擴展其全球業務，投資額高達1650億美元（新台幣5.07兆元）在美國建設晶片製造廠。這些新設施不僅能保障供應鏈穩定，還減輕了市場對可能受中國影響的擔憂。此外，台積電也致力於應對能源使用挑戰。AI資料中心耗能巨大，但台積電的2奈米技術以更低的功耗提供更高效能，幫助解決能源容量不足的問題。

台積電的未來成長潛力令人期待。該公司計劃在未來五年達成20%的年複合成長率（CAGR），若能保持這一增速，營收有望翻倍，進一步推升市值。儘管2奈米晶片的高成本可能令企業支出增加，但這筆投資同時也能為台積電帶來巨大收益。分析認為，AI產業的快速擴張將成為台積電崛起的重要推動力，助力其在2029年前成為市值3兆美元俱樂部的新成員。