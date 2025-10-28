高鐵南延＋台積電供應鏈加持　屏東新案直攻4字頭

▲受惠於高鐵南延、 台灣首座半導體供應鏈專區落腳屏東科學園區等重大建設帶動，加上青年返鄉與就業政策加持，屏東市房價3年內上漲逾3成。（圖／台慶不動產屏東勝利新城加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

即使全台房市進入盤整期，屏東卻仍維持「價不跌僅量縮」的穩定走勢。專家指出，受惠於高鐵南延、 台灣首座半導體供應鏈專區落腳屏東科學園區等重大建設帶動，加上青年返鄉與就業政策加持，屏東市房價3年內上漲逾3成，新案價格也直衝4字頭。

台慶不動產屏東勝利新城加盟店店東蕭合鈞說：「屏東現在的發展潛力其實蠻大。」從產業布局到人口回流，展現強韌的基本面，整體發展動能相當明確。

包括屏東市近年受惠高鐵南延，再加上屏東科學園區內有28公頃的半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規劃，目前有10家供應鏈廠商承諾要進駐，又有屏科大設立， 此外，屏東縣府積極吸引青年返鄉，祭出青年穩定就業獎助計畫，帶動人口回流，就業、就學與置產需求自然被帶動。

▲今年房市買氣轉冷，購屋族都在觀望，看房價會不會跌、或等待政策鬆綁。（圖／台慶不動產屏東勝利新城加盟店提供）

蕭合鈞透露，目前屏東市區新成屋大樓蛋黃區成交價站穩3字頭，還有新案已經出現4字頭，至於屋齡10年內大樓，則落在每坪22~25萬元。

蕭合鈞坦言，今年買氣確實明顯轉冷，「大家都在觀望，看房價會不會跌、或等待政策鬆綁。」蕭合鈞分析，主要是中央針對新成屋的房貸政策收緊，讓部分年輕買方卻步，「但中古屋影響比較小，反而還有些自備款充足的客人出手。」因此，屏東市成交量今年減少約3成，但價格幾乎未鬆動，只是買氣沒以前那麼熱。

▲台慶不動產屏東勝利新城加盟店店東蕭合鈞表示，屏東市目前最受青睞的購屋區域包括市中心文教區，勝利新城及屏東大學周邊都是詢問度高的區塊。（圖／台慶不動產屏東勝利新城加盟店提供）

而屏東市目前最受青睞的購屋區域，蕭合鈞表示，除了市中心文教區一帶，勝利新城及屏東大學周邊都是詢問度高的區塊。「因土地稀缺供給量有限，加上學區與生活機能完善，屬於屏東最穩定的蛋黃區。」

蕭合鈞補充，屏東火車站後站一帶交通利多逐漸成形，未來若高鐵南延、環狀路網串接完成，「屏東市都會圈的外圍像九如、長治鄉也會被帶動。」對屏東市房價是否持續上漲，蕭合鈞坦言：「未來房價多半是反映營建原物料成本，而非單純的市場炒作，利多還是有，高鐵、產業進駐都在進行中，但已不會像前幾年那樣快速飆漲。」

