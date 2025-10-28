台壽砸150億續約南港LaLaport！再鎖40年地上權、三棟旗艦大樓全留

▲南港Lalaport。（圖／資料照）

中信金控（2891）28日代子公司公告，台灣人壽董事會已通過決議，將原本可承租45年的「台北市南港區經貿段15地號土地」地上權，再延長40年，權利金高達150億元。該筆土地面積約4.15萬平方公尺（約1.26萬坪），現有三棟大樓，包括LaLaport南港百貨、商辦大樓與多功能中心，使用率皆超過八成，顯示經營效益顯著。

台壽指出，南港LaLaport自今（2025）年3月正式開幕後，整體出租率已達八成，收益率高達3.5%。三棟建築合計樓地板面積約12萬坪，為黃金級綠建築複合開發案，可舉辦演唱會、電競賽與展演活動，未來包括中興保全科技、連家網路與台壽總部都將進駐，預估可提供逾8,600個就業機會。

董事長許舒博曾表示，LaLaport案是台壽投資史上最艱鉅的工程，受疫情與通膨影響導致工期延長900天、預算翻倍至400億元。不過開幕後營運亮眼，也帶動周邊房價與人潮。此次再投入150億元延長地上權，主要為拉長經營期、攤平開發成本，確保長期收益穩定。

根據公告，台壽與土地所有人台灣肥料公司並非關係人，此次交易以原地上權契約為基礎，總金額分15年繳清，年地租為公告地價總額的0.8%。戴德梁行與世邦魏理仕兩家估價事務所估值分別為156.34億元與162.8億元，均略高於實際成交價。台壽強調，延長地上權可持續創造保險資金長期收益，並穩定集團資產報酬率。