ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台壽砸150億續約南港LaLaport！再鎖40年地上權、三棟旗艦大樓全留

▲南港Lalaport。（圖／記者林明瑋攝）

▲南港Lalaport。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中信金控（2891）28日代子公司公告，台灣人壽董事會已通過決議，將原本可承租45年的「台北市南港區經貿段15地號土地」地上權，再延長40年，權利金高達150億元。該筆土地面積約4.15萬平方公尺（約1.26萬坪），現有三棟大樓，包括LaLaport南港百貨、商辦大樓與多功能中心，使用率皆超過八成，顯示經營效益顯著。

台壽指出，南港LaLaport自今（2025）年3月正式開幕後，整體出租率已達八成，收益率高達3.5%。三棟建築合計樓地板面積約12萬坪，為黃金級綠建築複合開發案，可舉辦演唱會、電競賽與展演活動，未來包括中興保全科技、連家網路與台壽總部都將進駐，預估可提供逾8,600個就業機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

董事長許舒博曾表示，LaLaport案是台壽投資史上最艱鉅的工程，受疫情與通膨影響導致工期延長900天、預算翻倍至400億元。不過開幕後營運亮眼，也帶動周邊房價與人潮。此次再投入150億元延長地上權，主要為拉長經營期、攤平開發成本，確保長期收益穩定。

根據公告，台壽與土地所有人台灣肥料公司並非關係人，此次交易以原地上權契約為基礎，總金額分15年繳清，年地租為公告地價總額的0.8%。戴德梁行與世邦魏理仕兩家估價事務所估值分別為156.34億元與162.8億元，均略高於實際成交價。台壽強調，延長地上權可持續創造保險資金長期收益，並穩定集團資產報酬率。

關鍵字： 中信金控台灣人壽南港LaLaport地上權投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】真的是閨密?

推薦閱讀

金管會放寬保險業資金投入公建　資金量達1.63兆

金管會放寬保險業資金投入公建　資金量達1.63兆

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會修正發布「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」及相關解釋令，專案運用投資上限由資金10%提高至15%，預估可增加約1.63兆保險資金額度挹注國內投資。

2025-10-28 17:05
高通砸1.35億美元買多方科技　投審司准了

高通砸1.35億美元買多方科技　投審司准了

經濟部投審司今（28）日公告通過5件申請案，其中2件為僑外投資、3件為對外投資，僑外投資部分為美商高通以1.35億美元對價取得多方科技4092萬1364股，從事視訊處理系統積體電路設計與研發。

2025-10-28 16:27
泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW　日、澳案場年底商轉

泓德能源全球儲能與光電布局衝刺10GW　日、澳案場年底商轉

智慧能源大廠泓德能源（6873）將參加明日即將開展的「2025台灣國際智慧能源週」，泓德能源總經理周仕昌今日也表示，泓德能源持續以每年投產超過2GW的速度推進全球布局，預計至2028年全球總開發容量將達9.4GW，其中儲能佔比近七成，另外，在海外佈局的部分，日本、澳洲的案場也將於年底商轉。

2025-10-28 14:30
「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成　「阿公輩」和碩股價收小黑

「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成　「阿公輩」和碩股價收小黑

由和碩 (4938）子公司華擎（3515）轉投資的東擎（7710）今（28）日每股 180 元登錄興櫃市場，公司股價早盤以 226 元開出後，盤中最高一度衝上 340 元，相較認購價格漲幅高達 88%，不過身為「阿公輩」的和碩卻開高走低，收小黑。

2025-10-28 13:38
記憶體股帶量衝！旺宏亮燈漲停　南亞科刷天價

記憶體股帶量衝！旺宏亮燈漲停　南亞科刷天價

台股衝過28000點整數關卡後迅速翻黑震盪，不過記憶體族群表現持續熱絡，旺宏（2337）今（28）日率先亮燈漲停，開盤1小時爆18.7萬張大量，交易量僅次於力積電（6770）的31萬張，南亞科（2408）盤中同步漲逾9%，刷131.5元新天價，成交量逾14萬張排名第3。

2025-10-28 10:02
台股新增「2千金」　記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

台股新增「2千金」　記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

輝達（NVIDIA）GTC大會即將召開，市場聚焦記憶體、散熱題材，上櫃散熱廠雙鴻（3324）與記憶體控制晶片廠群聯（8299）今（28）日盤中雙雙挺進千金股行列，讓台股擁有26千金。

2025-10-28 10:25
併購激情褪去！三商壽拉回力守7元　玉山金盤上游走

併購激情褪去！三商壽拉回力守7元　玉山金盤上游走

三商壽（2867）不評論出售一事，傳聞中進入最後一回合中信金（2891）、玉山金（2884）分別發布重大訊息，玉山金昨（27）重挫7%多，外資亦大賣11萬多張，居外資單日賣超第一名個股，今（28）日股價止跌回穩在30.3元盤上游走，三商壽最低回挫到6.84元，就穩步向上墊高回到7元之上。

2025-10-28 09:57
快訊／三商壽不評論併購　中信金正式宣告「投標已結束」

快訊／三商壽不評論併購　中信金正式宣告「投標已結束」

三商美邦人壽（2867）今（28）晨對股權移轉傳言發布重大訊息，指不評論市場傳聞，而潛在買中中信金（2891）則在盤前正式宣告「投標已結束」，也讓此案方向更加確定。

2025-10-28 08:37
三商壽併購重訊公告時機惹議　金管會：違規最高罰500萬

三商壽併購重訊公告時機惹議　金管會：違規最高罰500萬

三商壽（2867）出售案，玉山金（2884）、中信金（2891）兩家金控進入出價最後階段公告不同步，玉山金到昨（27）日晚間才澄清，而三商壽到今（28）日才公告，對於併購案並未即時公告，金管會指出，董事會決議之重大交易、或對股東權益與股價有重大影響的情事，應於事實發生日次一營業日、交易開始前兩小時公告，若有違法可罰3～500萬元，對於有爭議性部分，證交所就會去查證。

2025-10-28 20:12
因安全與環保問題　萬海旺春輪在傑貝阿里港一天僅卸15個貨櫃

因安全與環保問題　萬海旺春輪在傑貝阿里港一天僅卸15個貨櫃

今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故的萬海航運「旺春輪」，在9月11日彎靠杜拜的傑貝阿里港，以該港為避難港。根據該公司今(28)日與近期陸續對客戶發布的公告，因作業安全與環保考量，卸載進度緩慢，43天僅卸下638個貨櫃，平均一天卸15個貨櫃，到本月26日為止還有1084個貨櫃待卸。

2025-10-28 19:54

讀者迴響

熱門新聞

快訊／兄弟象迷注意！　中信證券全台10據點明天下午發雞排

玉山金晚間發布重訊！

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

玉山金併購重訊落後中信金4天　股價殺7%近60萬投資人垂淚難止

即／威力彩2億一人獨得！獎落台南

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

台股新增「2千金」　記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

記憶體股帶量衝！旺宏亮燈漲停　南亞科刷天價

快訊／三商壽不評論併購　中信金正式宣告「投標已結束」

普發1萬上路！2銀行祭ATM領錢抽好康　3類甜頭搶先看

黃金將崩盤？恐跌破4000美元至「這價位」

台積電退將羅唯仁傳轉接英特爾研發工作　公司：不回應

中信金宣布：台壽砸150億續租南港LaLaport

「台積電」市值有望破3兆美元　美媒預言時間點曝光

鴻海科技日來了！限量百人入場報名資訊曝

11月散裝船運兩大利多　西芒杜鐵礦石啟運、美國穀物銷往中國

威力彩1注獨得2億元獎落台南　台彩曝幸運兒花400元電選中獎

併購激情褪去！三商壽拉回力守7元　玉山金盤上游走

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366