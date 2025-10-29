GTC釋放封測需求！日月光刷天價　京元電亮燈漲停飆新高

▲日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）GTC供應商大會釋出對封測需求，創辦人暨共同執行長黃仁勳演說時公開點名感謝台積電（2330）、鴻海（2317）與日月光（3711），日月光今（29）日台股開盤衝上每股218元天價，同屬封測產業的京元電子（2449）亮燈攻上207元，也飆歷史新高。

日月光已連續2個交易日衝新高，今日盤中奔至每股218元天價，上漲15元或7.39%，成交量也衝破萬張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

京元電亮燈漲停後隨即打開，開盤20分鐘成交量來到3.35萬張，為上市公司成交排行第7大。

黃仁勳29日在華盛頓特區舉行的 GTC 大會上宣布，最新一代 Grace Blackwell 系統全球累計訂單金額已達 5,000 億美元，預計 2026 年底前出貨量將達 2,000 萬顆 GPU，成長速度是前一代 Hopper 的 5 倍，改寫半導體產業產品週期紀錄。

黃仁勳也在主題演講中指出，Grace Blackwell 自推出以來需求持續爆發，僅在三個半季度內出貨即突破 600 萬顆 GPU，遠超市場預期。相較之下，前一代 Hopper 在整個產品生命週期總出貨量僅約 400 萬顆，顯示生成式 AI 與高效能運算（HPC）需求正以史無前例的速度攀升。