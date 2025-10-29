輝達黃仁勳預告AI晶片出貨將破5000億美元　陸行之：不愧是AI教主

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間28日在華盛頓特區舉行的GTC主題演講中宣布，公司今、明兩年AI晶片出貨金額上看5000億美元（約新台幣15.2兆元），激勵輝達股價28日收盤勁揚近5%，首度突破200美元（約新台幣6111元）關卡，創下歷史新高。

資深半導體分析師陸行之29日在臉書、Substack與X等多個社群平台指出，黃仁勳於GTC大會上預估，2025至2026年Blackwell與Rubin GPU的銷售額將達5000億美元，相當於出貨2000萬顆GPU，約為上一代Hopper GPU出貨量的5倍。此數據也遠高於市場普遍預估的4000億美元（約新台幣12.2兆元），是輝達股價創新高的關鍵因素之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸行之分析，黃仁勳同場亦宣布推出量子運算平台NVQLink與Cuda-Q，使得IONQ、Rigetti、D-Wave等量子電腦公司股價遭到拋售；此外，輝達對諾基亞（Nokia）注資10億美元（約新台幣305.6億元），以協助其回購Aerial RAN運算設備，推進6G AI-RAN發展，帶動諾基亞股價大漲22.8%。

陸行之感嘆表示，黃仁勳不僅帶動AI晶片產業再創高峰，更以精準的市場操作與布局震撼全球科技圈，直言「教主不愧是AI教主」。