台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

記者巫彩蓮／台北報導

輝達執行長黃仁勳GTC大會，破除外界對AI泡沫的擔憂，也帶旺今（29）日台積電（2330）、鴻海（2317）等AI大型權值股表現，台股勁揚446.54多點，來到28395.65點新高，國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，黃仁勳預估到明年底GPU出貨2000萬顆，代表產業前景無虞，接下來就觀察聯準會降息態度，在「AI+資金行情」催化下，無須預設台股高點，順勢而為。

GTC效應，輝達股價收漲4.98%，來到201.03美元，而台積電創下1515元新高，鴻海則是上攻263元創下十8年新高價位，大型電子權值股表態下，台股來到28386點。

蔡明翰分析，黃仁勳在GTC大會談話是AI族群上攻關鍵所在，他提到量子電腦、攜Uber推自駕車平台，乃至入股諾基亞搶攻6G，都是AI應用落地。

此外，對於業績面也釋出樂觀看法，黃仁勳預估新一代Grace Blackwell系統累計訂單已達5000億美元，到明年底前將出貨2000萬顆GPU，Grace Blackwell系列自推出以來，短短三個半季已出貨600萬顆GPU，超過上一代Hopper產品生命週期出貨400萬顆出貨量。

蔡明翰提到，黃仁勳給出Blackwell系統GPU出貨到明年底預估值，這也意味AI產前景沒有太大問問題，未來牽動全球股市表現就是聯準會態度，而今年上半年受制關稅議題，台股漲幅相對落後，如今隨著關稅議題，聯準會啟動新一輪降息，下半年台股呈現急攻態勢。

蔡明翰認為，今年下半年複製去年下半年走勢，聯準會於9月展開連續三次降息，而去年因川普上台關稅政策變化，12月降息之後就打住，目前看來，聯準會降息步調依然不變，資金行情仍可望延續下去，對於台股，投資人不用預設高點，順勢而為，不過要密切留意聯準會利率決策會會議內容，是否對於經濟成長前景、降息態度有所改變。