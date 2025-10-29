輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今年5月18日在台北Computex展前演講釋出要在士林北投設辦公室的訊息，5個月後在美國GTC大會上對台灣總部落腳卡關表示「不知道問題卡在哪裡」。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社華盛頓專電

AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。

新光人壽日前宣布將與台北市政府合意解約，以利輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18基地。北市府27日表示，已通知輝達T17、T18最新狀況並供備案，仍待回應。

黃仁勳今天下午在首度移師華府舉行的輝達GTC技術大會（GPU Technology Conference）場邊接受電子媒體聯訪。被問及台灣總部選址進度，他回應表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」。

他說：「我們必須決定要在哪裡興建一棟大型建築。」

新光人壽22日宣布在北市府同意返還新壽已支付相關成本前提下，與市府合意解除地上權契約。台北市長蔣萬安日前表示，會把各項備案提供給輝達做整體評估。

此外，黃仁勳受訪時也透露，輝達正與鴻海合作在台灣打造人工智慧（AI）工廠，「台灣需要大量的AI工廠，每個國家都需要」。

他指出，台灣在這方面具前瞻性思考。