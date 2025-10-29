IEAT與芬蘭商業總會簽署MOU　打造台芬產業新鏈結

▲IEAT副理事長許介立(右二)與FCC執行長Juho Romakkaniemi(左二)代表簽署MOU，我駐芬蘭代表處林昶佐代表(右一)、FCC國際處處長Paivi Pohjanheimo(左一)見證觀禮。（圖／IEAT提供）

台北市進出口公會(IEAT)於本月24日由副理事歐洲委員會主任委員長許介立率團前往芬蘭赫爾辛基，與芬蘭商業總會(Finland Chamber of Commerce, FCC) CEO Juho Romakkaniemi簽署合作備忘錄，並由我駐芬蘭代表處林昶佐代表、經濟部駐芬蘭代表處經濟組梁佳聿組長均出席見證IEAT與FCC締盟儀式。

FCC成為IEAT在芬蘭第1個締盟合作姐妹會，成功打造台芬產業新鏈結，強化IEAT在北歐市場的國際合作網絡，深化雙邊經貿交流與產業鏈結。

此行係由IEAT許介立副理事長率公會理監事一行自瑞士訪問後，隨即前往芬蘭開拓北歐市場經貿合作機會，副理事長許介立在簽約致詞時指出，芬蘭是台灣在北歐第3大貿易夥伴，去(2024)年雙邊貿易總額為5.14億美元。且雙方持續在投資方面有合作，顯示雙方在產業鏈結、技術合作與市場開發方面具高度互補潛力。同時強調，芬蘭堅實的工業基礎、卓越的科技、生醫研發實力和高度數位化的產業環境，在北歐與歐洲產業鏈中佔有一非常重要的關鍵地位。

▲IEAT理監事團與芬蘭商業總會合影。（圖／IEAT提供）

FCC作為芬蘭最重要且最具影響力的工商組織，自 1987 年即加入歐洲商會組織聯盟，並積極投入參與歐盟層級的重要政策談判，所屬產業涵蓋製造、科技、能源、新創及服務等核心產業，充分代表了芬蘭經貿工商界的整體實力。當前IEAT與FCC締結姐妹會，正呼應台灣當前多元經貿市場佈局策略，除顯示IEAT為會員廠商做超前部署之外，亦期為會員企業在拓展歐洲市場之際，另注入一股新動能，以期進一步促進台芬企業之實質交流與互利合作。

芬蘭商業總會執行長 Juho Romakkaniemi 開場致詞，首先誠摯歡迎IEAT理監事團一行來訪並於今日簽署合作備忘錄、締結姐妹會。並介紹FCC是芬蘭規模最大、最具代表性的商業組織，旗下共有19個地方商會，會員企業超過2萬3千家，涵蓋出口、進口及各主要產業領域。

他強調，台灣與芬蘭同為以創新與技術驅動的高知識型經濟體，兩國在半導體、人工智慧、量子科技與電信等領域皆具優勢，雙方經濟結構相似、理念契合，合作潛力巨大。此外，雙方皆面臨地緣政治挑戰，培養出堅韌自立的特質，期盼今日締盟為雙邊未來關係開啟新篇章，共同攜手雙方企業拓展全球市場，創造更多交流與發展契機。

駐芬蘭代表處林昶佐代表指出，此項MOU簽署將使雙邊合作關係更具體化，並為兩國企業建立明確且具方向性的合作平台，促進更多實質經貿往來。並強調，共享價值與文化相互理解的基礎，必須奠定在實質經濟合作與繁榮上。也分享，駐芬蘭代表處持續積極與芬蘭當地政府及經貿部門互動交流，拓展更多合作契機，期盼未來在雙方共同努力下，能產生更多具體成果與成功案例，推動台芬關係持續向前發展。

▲IEAT理監事團參訪芬蘭當地知名企業。（圖／IEAT提供）

IEAT理監事團於芬蘭參訪期間，在芬蘭駐台單位的積極安排下，接連造訪該國具代表性的產業領域企業集團，包括芬蘭最大製藥公司 Orion、最大乳品公司Valio，以及技術工程整合服務公司 Etteplan，深入了解芬蘭在醫藥、食品與科技工程等產業的發展現況與合作潛力。

值得一提的是，Valio的乳製產品已成功進入台灣市場。IEAT於參訪期間與Valio針對台灣乳品市場趨勢與特殊營養食品發展提供簡報說明並進行交流分享，期盼未來Valio可以擴大優質乳製原料以切入台灣做為亞太市場Hub，成功伸延進展至全亞洲的龐大市場，進一步拓展台芬雙邊企業的合作版圖。

此次芬蘭商業總會主動積極邀請IEAT訪問並締盟，完成建構雙方實質合作平台，充分展現期待與台灣企業做深化交流的強烈企圖心及強化合作的高度意願。我政府亦高度重視未來與北歐國家之經貿往來及佈局。近年來，歐洲各國積極推動產業升級與供應鏈韌性布局，芬蘭憑藉完善的工業體系、領先的研發能量與高度數位化的產業環境，在歐洲經濟版圖中展現關鍵影響力。

本次締盟不僅呼應了我國當前多元經貿布局方向，更展現IEAT的在國際網絡的前瞻部署，期能協助會員企業拓展歐洲市場、注入新動能，並進一步促進雙邊企業之實質交流與互利合作。