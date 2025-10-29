台塑新智能攜手中華車推動低碳運輸　實現電動車動力電池國產化

▲台塑新智能新發表現44.5kWh電動商用車電池系統，中華汽車將成為首批導入業者。（圖／台塑新智能提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑新智能今年亮相2025台灣國際智慧能源週，首度正式發表電動商用車動力電池的國產化突破，透過自主研發與在地製造，展現推動台灣電動運輸自主發展的關鍵成果，中華汽車成為首批導入此次新發發表44.5kWh電動商用車電池系統的業者。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，此次發表的44.5kWh電動商用車電池系統，從電芯到模組皆於彰濱廠在地製造，具備高能量密度、長循環壽命及卓越安全性，陸續取得多項嚴苛實測驗證，而電池系統在多方向振動模擬下完全符合標準，確保運輸及行駛過程中的結構穩定與安全；在熱管理模擬亦展現優異控制效能，有效降低冷卻系統負荷、提升整體效率，即便在快充環境下，電芯亦維持安全溫度範圍，展現卓越的熱穩定性與可靠度。

王瑞瑜指出，此款電池將規劃導入量產，象徵台塑新智能在電動車 領域的重要突破，也代表台灣車用電池自主供應鏈邁出關鍵一步，中華汽車將成為首批導入此44.5kWh電池的代表性車廠，雙方的合作對推動國產電動運輸具有重要意義，誠摯感謝中華汽車的信任，共同以實際行動樹立台灣低碳轉型新典範。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，今年展出的96V50Ah鋰鐵UPS電池系統專為AI資料中心打造，具備高電壓、高功率與高安全三大特性，並著眼於美國AI運算需求對電網造成的高負載挑戰，此系統將進軍美國市場，成為AI供電的關鍵助力。此次同步亮相的液冷系列儲能解決方案則涵蓋模組、機櫃至貨櫃的完整架構，能將電池溫差控制於3℃以內，兼顧高效、穩定與安全，充分展現台塑新智能從電芯製造到系統整合的深厚實力。

除持續強化電動車與儲能產品線外，台塑新智能亦積極投入固態電池研發、電池回收及微藻碳捕捉技術，呼應能源轉型與循環經濟趨勢。台塑新智能將持續攜手中華汽車及更多產業夥伴，共創台灣新能源生態圈，以創新驅動、技術引領，助力產業低碳轉型，邁向淨零永續的未來。

