台塑三寶擬分別出脫南亞科1.8萬張　套現71億元

▲台塑企業內湖大樓外觀照。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／台北報導
台塑集團旗下台塑（1301）、台化（1326），以及台塑化（6505）三家公司今（29）日公告今日起至今年12月31日止，分別出脫DRAM廠南亞科（2408）持股各1.8萬張持股，若以今日收盤價133元計算，全數處分完畢將套現71.82億元。
台塑三寶昨日才前結束前一輪出脫南亞科動作，三家公司各處分2.5萬張持股，平均處分均價為98.67～98.81元，共套現74.04億元。
緊接著，又在今天公告展開新一輪出脫南亞科持股動作，台塑前一次處分後仍持有30萬9815張，金額226.16億元，持股比例9.9985%；此次處分後，仍持有南亞科29萬1815張，金額213.02億元，持股比例降為9.4176%。
台塑化前一輪處分後，仍持有南亞科30萬9815張，金額226.16億元，持股比例9.9985%，此次處分後，仍持有29萬1815張，金額213.02億元，持股比率亦降為9.4176%。
台化前一輪處分後仍持有30萬9815張，金額226.16億元，持股比例9.9985%，此次處分後，仍將持有29萬1815張、金額約213.02億元，持股比例降為9.4176%。
