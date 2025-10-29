華爾街大佬示警美國貧富差距擴大　底層60％「高度依賴」頂尖1％

▲達里歐（Ray Dalio）（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

億萬富豪、美國避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人雷．達利歐（Ray Dalio）近日在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的《財富全球論壇》上直言，美國經濟正日益依賴頂端1％的高生產力族群，而底層60％的勞動者則逐漸被邊緣化，形成龐大的經濟弱勢階層。

據《Quartz》報導，達利歐指出，現今美國經濟已難以視為一個整體，成長主力集中在科技與金融領域的少數精英。頂尖1％不僅是最大受益者，連帶讓前5至10％也有機會參與分紅，但底層勞動者卻越來越無法跟上腳步。他分析，AI與數位化時代到來後，低技能工作者的機會不增反減，導致社會結構產生明顯分化與不平衡，這種現象進一步加劇了經濟脆弱性與風險。

他還引用一項數據強調憂慮，目前美國約有六成民眾的閱讀能力僅相當於小學六年級或更低，這表示相當多人口難以應付現代知識型產業的需求。達利歐認為，這正是美國生產力停滯、社會階層分化的根本原因之一。

達利歐進一步表示，AI技術並未如外界期待般促進社會公平，反而使低技能族群陷入更深的弱勢。他形容底層60％不只失去機會，還因技術進步而加劇依賴，形成極端的經濟依附現象。他呼籲政策制定者必須「務實而非意識形態」地檢視財富分配，否則只專注於高表現群體，將可能忽略大批弱勢民眾的生計。

此外，達利歐近期也曾公開警告，美國國債規模不斷攀升，恐進一步阻礙全民共享的經濟成長。