記憶體兩樣情！DRAM出口年增率99%　SSD、HDD卻衰退

▲ 財政部外觀。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

DRAM（動態隨機存取記憶體）產業旺，財政部今（30）日指出，今年前9月台灣出口DRAM金額飆至115億美元，年增率99%，電腦零附件（含記憶體模組）出口239億美元，年增1.3倍，雙創新高。

不過，固態非揮發性儲存裝置(含SSD)、電腦其他儲存單元(含HDD)出口分別年減0.3%、10.6%。

而在AI晶片製程所需之HBM輸入劇增下，DRAM進口達324億美元，亦為歷年同期新高，年增1倍。

財政部觀察，. 我國DRAM外銷市場以往高度集中於陸港，108年以來快速轉向東協，漸呈並駕齊驅，惟近來部分陸廠將生產重心轉攻AI高階晶片需用之元件，今年1至9月我對陸港出口轉增3.4倍，出口占比回升至57.7%。

進口DRAM方面，由於近年向南韓大量採購HBM，我自南韓進口金額倍增，前9月占比高達73.5%。固態非揮發性儲存裝置銷往陸港約占4成，但年減2成，對美、日、歐則年增1至2成；電腦之零附件及儲存單元皆以銷往美國為主，占比分別為51.6%及32.1%，其中電腦之零附件對美國及東協各增1.6倍、4.0倍，均與AI商機及產業鏈移轉有關。