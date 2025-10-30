普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

▲台新銀4家銀行普發現金活動出爐。（圖／台新銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全民關注的「全民＋1政府相挺」普發現金即將登場，LINE Bank、台新銀、元大銀、玉山銀等四家銀行公布抽獎活動，登錄民眾可抽現金、iPhone 17，獎金最高達11萬元，還有各類優惠券。

元大銀：ATM、數位帳戶

普發萬元現金將於11月5日開放網路預先登記，元大銀行加碼所推出活動，自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行台幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。

此外，凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金！本次活動總獎金高達50萬元，還沒有申辦「元大銀行數位存款帳戶」民眾，可以抓緊機會，11萬元回饋金等你拿！

台新銀：ATM、Richart數位帳戶

台新銀推出便捷的領取方案，民眾可選擇至全台台新銀行ATM直接領取現金，或透過線上登記入帳台新帳戶，僅需數個步驟即可完成。台新銀行同步加碼推出多項優惠活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元；新戶開立Richart數位帳戶，亦有機會獲得限量Richart行動電源。

2025年11月17日至12月14日，民眾只要透過全台的台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，活動期間將抽出超過5000名幸運得主，最高可獲得10000點台新Point(台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

LINE Bank：數位帳戶登記入帳

LINE Bank加碼祭出「全民同享」現金抽獎活動，助攻把民眾收到的普發一萬新台幣「放大」！10月28日起至12月31日止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且有成功入帳，就能賺到1次39900元現金抽獎機會，如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次39900元現金抽獎機會。倘若換算39900元的抽獎現金價值，相當於目前最熱賣的iPhone 17 Pro 256GB定價，獎金幸運得主如同賺到一隻全新iPhone手機，把1萬元「放大」。

玉山銀：登記入帳

到今年12月31日前，玉山銀行客戶登記入帳至玉山銀行帳戶且綁定LINE官方帳號即可抽iPhone 17 Pro、日幣十萬圓、刷卡金等好禮，符合玉山全新存戶資格者，首次且同時開立台幣與外幣數位帳戶，並於線上開戶輸入活動代碼「CASH10K」，完成任務享刷卡金800元加碼，限量2萬名。