美對中調降10%關稅　大攬貨商估本季貨量就會回升、但實質幫助不大

記者張佩芬／台北報導

川習會落幕，美國總統川普今(30)日會後在空軍一號上接受媒體時表示，美方已決定將芬太尼危機所祭出的關稅降至10%，立即生效，代表美國對中國大陸的關稅稅率，將從57%降至47%。對此國內兩家超大型攬貨公司、台驊控股創辦人顏益財與大型非上市櫃攬貨公司負責人都認為，本季內就會見到貨量回升，運價也有機會再調升，但實質幫助不大。

綜合國際媒體報導，川普表示美中將很快簽署貿易協議，並預計每年檢討一次；雙方已經針對稀土達成共識，稀土的問題已經沒有阻礙；中國會大量購買美國穀物；他預計明年4月訪問中國大陸；沒有談到台灣問題。

在亞洲-美國航線攬貨量名列全球前五大與前十大的兩家我國超大型攬貨公司負責人，A公司表示，關稅能降10%，對貨量一定有幫助，11月下單，12月就能開始出貨，估計12月到明年2月貨量都會增加，但是高關稅還在，實質幫助估計不大，但至少最壞情況已過，11月運價調漲計畫如果漲足，後續就應該漲不上去了。

B公司則表示，降關稅會對大陸貨載有幫助，而且很多做產地的貨都會回到大陸出貨，本季內就可以看到成效，運價是有機會再向上調整。

顏益財認為川習會結果是利多消息，中國貨畢竟成本低，進而刺激美國消費市場，帶動航運市場走揚！至少不會比現在更差。就算今天生效，11月下旬，12月才會在到港數據上開始出現邊際變化。消息面振奮人心，消費者信心應該會逐步恢復，至少在一年內中美之間的關係不會更壞。

非上市櫃，年營業額逾百億的攬貨公司負責人認為，關稅調降10%效果不大，但估計本季在年底與聖誕假期還是有貨物需求，貨量是會增加，只是跟往年比還是相差很多。川普似乎慣用的手法已被中國破解也不買單，後續市場逐漸恢復是可以期待的。