四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成　第四季搶攻普發金商機

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店響應普發金政策，於線上旅展及ITF台北國際旅展祭出最低3.5折超值優惠。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航運(5608)子公司綠舞國際觀光飯店積極開拓多元業務，今年估計可以減少虧損近三成，較去年減虧約8千萬元，公司第四季搶攻政府1萬元普發金商機，藉著11月7日台北國際旅展，推出住房3.5折起再加碼送等優惠提升住房率。

疫情解封後國人出國熱潮延燒傷及國旅，綠舞去年虧損2.81億元，讓持股約55.43%的四維航去年列了1.45億元虧損，綠舞預計今年可以減約8千萬元，讓母公司所需列的虧損降到1億元左右。

四維航今年第二季轉虧為盈，單季歸屬母公司淨利2.17億元，EPS0.56元，上半年合計營收15.51億元，獲利3646.2萬元，EPS0.09元。

第三季四維航營收約7.75億元，較第二季的7.68億元增加約0.91%，第四季散裝船運運價持續回升，本業業績可望以更好表現；綠舞第三季營收年增約8%，第四季將藉普發金與旅展拉高業績，確保四維航今年維持獲利局面。

普發金即將入袋，宜蘭綠舞響應政策，於線上旅展及11/7至11/10的「2025 ITF台北國際旅展」(台北南港展覽館4樓-攤位編號M707) 祭出最低3.5折超值優惠，再限時加碼四大回饋。

▲綠舞飯店以全台唯一的日式主題園區打造一站式度假體驗，旅客可乘著滑索飛越湖面、換穿日式經典浴衣，享用日式美食。（圖／記者張佩芬攝）

凡於11月30日前持旅展券完成預訂，並於2026年1月31日前入住，入住豪華湖畔Villa即贈「玥房型住宿券」乙張；享旺日免加價、大旺日加半價；週一至週四入住再享黑RURU CAFE人氣咖啡廳、擼LALA Sweets擼貓下午茶或日式味噌小火鍋午餐三選一；若安排三天兩夜，還加贈午餐小火鍋，一次把普發金翻倍放大。

其中最受矚目的豪華庭園Villa與豪華湖畔Villa更祭出旅展獨家優惠，贈送二人免費入住，再享日式體驗五選二及虛擬高爾夫，總價值高達12,248元。週一至週四入住再加贈經典三選一，讓旅客一次擁有多重驚喜。旅展好禮再加碼，凡於旅展現場及線上旅展單筆消費住宿券達$20,000，還有機會獲得價值$57,200元的「豪華湖畔Villa住宿券」。

綠舞飯店以全台唯一的日式主題園區打造一站式度假體驗，旅客可乘著滑索飛越湖面、換穿日式經典浴衣、與羊駝、水豚等人氣萌寵零距離互動，還能免費入園宜蘭必訪打卡點「黑RURU CAFE」。每間客房均可眺望不同視角的山海景緻，雙人出遊推薦「玥」雙人極景客房，一泊一食$5,388起、一泊二食$6,788起。

親子或好友結伴首選「嵐」家庭四人房$7,788起，每人最低不到$1,950，最划算！若想全家同樂或慶祝重要時刻，「豪華庭園Villa」及「豪華湖畔Villa」，不只旅展獨家贈送二人免費入住，還享日式體驗五選二：和果子/抹茶/植栽/忍者體驗/妖怪島大冒險，打造充滿驚喜的日式假期。

除了住宿體驗，綠舞飯店嚴選宜蘭在地當令食材款待旅人，蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒·割烹聯袂推出「平日雙人共用餐券」超值套組，每人只要$850起，即可品嚐蝶舞咖啡廳各式異國料理或日光璽舞壽喜燒·割烹享用關東風味壽喜燒套餐。

時序進入涼爽秋冬，喜愛泡湯的旅客絕不能錯過的「泳池+浴場遊園券」十張只要$3,900一次暢遊禪意滿滿的日式園區，浸泡專屬精油湯池舒緩身心，現在就安排場冬日療癒度假時光。線上旅展(10/14-11/10)。

關鍵字： 四維航綠舞飯店減虧近三成第四季普發金商機

【追車護送】川習會圓滿落幕！　中方保鑣「追車」肉身保護習近平

