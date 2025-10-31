未來10年最值得投資5大AI概念股　台積電、輝達都上榜

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者柯沛辰／綜合報導

隨著人工智慧（AI）在未來十年不斷演化、成長並成熟，企業必須不斷努力保持領先地位。美國投資媒體《The Motley Fool》專文分析，未來10年最值得買進並長期持有的5家科技公司，包括Alphabet（Google母公司）、安謀控股、台積電、Meta（臉書母公司）和輝達（NVIDIA），「這些公司在AI競賽的早期就取得了顯著的領先優勢。」

特約股市分析師Justin Pope在The Motley Foo列出未來10年值得買入並長期持有股票的5家科技公司：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、Alphabet（Google母公司）

網路巨頭Alphabet是Google的母公司，透過Google搜尋與YouTube上的數位廣告業務獲得了巨額利潤。憑藉其龐大的第一方數據以及雲端運算平台，Alphabet已在人工智慧競賽中初步展現出領先地位。

儘管去年在反壟斷訴訟中敗訴後面臨監管威脅，Alphabet仍努力將AI整合進其Google生態系統中的各項產品與服務。此外，該公司透過旗下Waymo子公司投入自動駕駛技術的研究，並藉助自家AI加速器晶片，成功吸引第三方合作夥伴的青睞，例如Anthropic，展現了持續成長的潛力。

二、Arm Holdings

Arm Holdings（ARM）專利設計已被數十億片電腦處理器採用，這些晶片為智慧型手機、汽車、網路設備及其他科技領域的產品提供動力。該公司透過晶片設計的版稅及授權費賺取收益，擁有極高的利潤率。

值得注意的是，Arm Holdings在過去3年內將其市場佔有率從約44％提升至50％，主要得益於雲端運算、網路設備及汽車等新興應用的快速增長。隨著AI的發展，這些應用將更加依賴晶片，為Arm Holdings在未來10年中自動駕駛等晶片密集型技術領域的成功鋪路。

三、台積電

台積電作為全球最大的晶圓代工廠，目前為全球許多領先的晶片設計公司製造晶片，更是整個行業的主導者。市場調查公司Counterpoint Research預測，截至今年第二季，台積電的市場佔有率達到71％。簡單來說，其他晶圓廠很難匹敵台積電的技術與生產能力，這使它成為各公司製造尖端AI晶片的首選，且這種優勢在可預見的未來似乎不太可能改變。

四、Meta Platforms

社群媒體巨頭Meta Platforms（META）在AI領域投資了數十億美元開發新型消費產品，例如融合AI技術的眼鏡及虛擬實境頭戴式裝置。執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）決心打破智慧型手機巨頭蘋果及Alphabet對Meta的控制。

幸運的是，Meta完全有足夠的資金承擔其數十億美元的AI投資。臉書及旗下其他應用程式每天吸引約35億活躍用戶，通過廣告業務創造了巨額收入。Meta甚至已經開始利用AI技術來實現核心廣告業務的自動化，使其成為一個資金雄厚的搖錢樹，若其大膽的AI投資取得成功，未來10年預計能帶來更多回報。

五、輝達

資料中心正為人工智慧的成長與演變奠定基礎，而輝達在資料中心的興起浪潮中扮演了重要角色。其圖形處理器（GPU）晶片以叢集形式運作，用於訓練並操作AI模型。憑藉頂尖的晶片硬體和CUDA程式設計，輝達已成為AI資料中心工作負載的黃金標準，自2023年初以來，該公司在該市場的佔有率估計達到92％。

麥肯錫公司（McKinsey）的研究人員估計，全球資料中心的支出在未來5年內將達到約5.2兆美元，顯示AI晶片的需求將持續增長。只要輝達能保住市場份額，該公司或能保持其令人矚目的表現。未來，輝達還可能在資料中心之外的領域，例如機器人技術，找到新的發展機會。在其他公司取代其領導地位前，輝達仍是長期投資者在AI領域的基本持股。