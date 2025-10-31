台股驚漲！　財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高

▲台北科技大學教授吳牧恩強調，面對市場不需預設立場，最重要的是維持紀律留在市場上。

台股飆破28,000 點，市場擔憂AI題材估值過高，台北科技大學教授吳牧恩卻不動聲色，依舊按表操課、每日定期扣款；他說，就算是牛市大行情也不應停止扣款，空手者甚至更應該進場，「重點在資金控管和維持紀律，而不是何時買進。」

「不管行情漲多漲少，我都維持原本定期定額計劃，就這樣持續做下去，這是勝率最高的策略；與其預設高點、低買高賣，不如傻傻扣款，用最小力氣發揮最大效益。」眼看台股飆漲超過28,000點，台北科技大學資訊與財金管理系教授吳牧恩仍無動於衷，堅持每天扣款。

他強調，手上有持股的投資人不用急著下車，應該繼續投、繼續存，空手的則該馬上執行定期定額策略。

只是投資人擔心，台股已經站上28,000點，現在進場會不會買在山頂上？「最怕是預設立場，要破解的方法是定期定額，這是勝率最大的投資策略，因為分散投入可以讓平均成本落在低位階。反過來說，要是台股真的回頭，現在沒有上車的人敢上車嗎？重點是持續買進。」

他又說，定期定額最忌諱半途而廢，「遇到股災不能停扣，高檔震盪更不該停扣。定期定額不停利、不停損，大跌甚至加碼扣款，才是賺到倍數獲利的祕訣。」吳牧恩強調，在現金流無虞的前提下，應積極參與市場，採用定期定額能掌握時間和資金分散性，就能買到市場平均價。

他拿出實證表示，若投資人從2003年、0050（元大台灣50）掛牌開始，每月初投入1萬元，1年12個月共投入12萬元，20年共投入240萬元，期間配息不再投入， 20年下來可累積至577萬元，而要是將配息再投入，真正掏出來的金額只有62萬元，「現在台股已經突破28,000點，累積的金額更可觀，這就是長期紀律投資的威力。」

吳牧恩建議，假設每個月只能投入1萬元，穩健型投資人可以切分成3筆，分別投入台股和美股指數型ETF，例如 0050、SPY（SPDR 標普500 指數ETF）或QQQ（Invesco那斯達克100指數ETF）等。

而特別看好「破壞式創新」的他認為，如今投資人都應配置2%到5%在比特幣資產，「積極一點的可拉高至10%。」



