目前貨櫃造價僅有疫情高峰四成多　陽明斥資逾25億造3.57萬只

▲陽明海運一次訂造3.57萬只貨櫃。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明(2609)今(31)日公告向「中國國際海運集裝箱(集團)公司」(CIMC)訂造35,700只貨櫃，每單位價格約美金1550至2635元(依櫃種)，交易總金額美金8300萬至8400萬元，約新台幣25.4億元至25.8億元。業界指出，目前貨櫃造價僅疫情期間高峰價四成多，比疫前還便宜，陽明藉此機會擴充資產，降低用櫃成本。

業界董事長級人士指出，疫情期間因為很多碼頭工人染疫無法上工，造成港後貨櫃囤積，周轉困難，缺櫃問題非常嚴重，運價飆漲，船公司競相搶造貨櫃，貨櫃造價20呎櫃曾漲破3500美元，40呎櫃破6千美元，以陽明這次公告的價格，約僅四成多的價格，比疫前還低。

陽明今年7月下旬曾經公告今年以來累計出售38,636個貨櫃，每櫃售價根據櫃種不同，售價在600-3200美元之間，總交易金額在4300-4900萬美元之間，約新台幣12.5億元至14.3億元，獲利金額約1100-1300萬美元，約新台幣3-4億元。

另公司今年到7月下旬新造貨櫃有6.5萬箱(20呎櫃)，目標要將自有貨櫃比例提高到五成以上。到今年5月為止，共有111萬箱貨櫃，自有比例約42%，目前已經接近五成。

業界指出，一個貨櫃壽命在10-15年之間，短程線因為裝卸動作頻繁，使用期限短，長程線使用期限就會拉高，平均壽命在12年左右，保養的好最長約15年。