ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

目前貨櫃造價僅有疫情高峰四成多　陽明斥資逾25億造3.57萬只

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

▲陽明海運一次訂造3.57萬只貨櫃。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明(2609)今(31)日公告向「中國國際海運集裝箱(集團)公司」(CIMC)訂造35,700只貨櫃，每單位價格約美金1550至2635元(依櫃種)，交易總金額美金8300萬至8400萬元，約新台幣25.4億元至25.8億元。業界指出，目前貨櫃造價僅疫情期間高峰價四成多，比疫前還便宜，陽明藉此機會擴充資產，降低用櫃成本。

業界董事長級人士指出，疫情期間因為很多碼頭工人染疫無法上工，造成港後貨櫃囤積，周轉困難，缺櫃問題非常嚴重，運價飆漲，船公司競相搶造貨櫃，貨櫃造價20呎櫃曾漲破3500美元，40呎櫃破6千美元，以陽明這次公告的價格，約僅四成多的價格，比疫前還低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明今年7月下旬曾經公告今年以來累計出售38,636個貨櫃，每櫃售價根據櫃種不同，售價在600-3200美元之間，總交易金額在4300-4900萬美元之間，約新台幣12.5億元至14.3億元，獲利金額約1100-1300萬美元，約新台幣3-4億元。

另公司今年到7月下旬新造貨櫃有6.5萬箱(20呎櫃)，目標要將自有貨櫃比例提高到五成以上。到今年5月為止，共有111萬箱貨櫃，自有比例約42%，目前已經接近五成。

業界指出，一個貨櫃壽命在10-15年之間，短程線因為裝卸動作頻繁，使用期限短，長程線使用期限就會拉高，平均壽命在12年左右，保養的好最長約15年。

關鍵字： 貨櫃造價疫情高峰四成多陽明25億3.57萬只

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【功德一直扣？】男示範朗誦《南無寶可夢真經》　網友：唸完迴向給小智？

推薦閱讀

65.2萬股民息利雙收！006208配息大增至3.448元　股價今創新高

65.2萬股民息利雙收！006208配息大增至3.448元　股價今創新高

規模2869億元、受益人數65.2萬人富邦台50ETF（006208）公布配息金額為3.448元，若以今（31）日收盤價151.8元計算，單次配息率約2.27%，年化配息率約4.54%。

2025-10-31 16:48
快訊／168萬股民注意！00878維持配息0.4元　年化報酬率7.37％

快訊／168萬股民注意！00878維持配息0.4元　年化報酬率7.37％

資產規模4573億元、擁有168.7萬受益人國泰永續高股息（00878）於今（31）日公布預估配息，本次配息金額為每股0.4元，以今日收盤價21.72元計算，單次配息率為1.84%，年化配息率為7.37%，與前次持平。

2025-10-31 14:38
台股創史上最佳10月！　指數一個月大漲逾2400點　

台股創史上最佳10月！　指數一個月大漲逾2400點　

儘管10月有美國政府關門、美中貿易關係緊張情勢升温等消息干擾，但在多家企業發布重大AI投資案，大型科技股依然引領風騷，輝達市值突破5兆美元，台積電（2330）股價創下1500元新高，台股10月月線大漲2412點或漲幅9.34%，以28233.35點作收，漲幅創下歷史10月第三大，若以漲點來看，為史上單月第二大，但是史上最佳10月。

2025-10-31 17:23
台積電刷1525 新天價　尾盤遭重砍逾1.4萬張翻黑收跌

台積電刷1525 新天價　尾盤遭重砍逾1.4萬張翻黑收跌

台股今（31）日收月線，大盤指數震盪收低，台積電（2330）在臨收盤前半小時盤中攀高至1525元，再創新天價，惟難敵獲利了結賣壓，最後一盤，遭砍1萬4369張，股價由紅翻黑，終場股價下跌5元，收在今日最低點1500元。

2025-10-31 14:19
PCB捲土重來！4檔漲停　金居遭處置緩步上攻

PCB捲土重來！4檔漲停　金居遭處置緩步上攻

AI伺服器對運算、傳輸速度以及訊號完整性要求高，帶動PCB供應鏈升級，尤其催化了對高階銅箔基板（CCL）等板材的需求，CCL大廠台光電（2383）第三季每股賺進一個股本，今（31）日股價開高走高，攻克1400元漲停價位，台燿（6274）、高技（5437）、金像電（2368）連袂亮燈漲停，金居（8358）因分盤交易，股價上攻235.5元。

2025-10-31 11:30
記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

AI熱潮，記憶體迎超級周期，惟股價漲多，近2個交易日明拉回，其中「法說變法會」旺宏（2337）今（31）日跌停，連2個交易日跌停，而由於整個類股短線股價波動太大，包括華邦電（2344）、十銓（4967）與宇瞻（8271）3檔目前遭關禁閉。

2025-10-31 11:09
全球炒AI股！亞股重塑　台積電佔台股權重是10年前3倍

全球炒AI股！亞股重塑　台積電佔台股權重是10年前3倍

人工智慧（AI）浪潮席捲全球股市，台股成為最大受惠市場之一。根據外媒彭博社報導，隨著台積電（2330）股價不斷創高、外資買盤集中，該公司在台灣加權指數（Taiex）中的權重已逼近45%，是十年前的三倍。這種「權值集中化」現象，讓基金經理人坦言「被動變主動」，操作難度顯著升高。

2025-10-31 10:50
金價創高後雜音出現！新債王示警「還沒跌完」　削減投資部位

金價創高後雜音出現！新債王示警「還沒跌完」　削減投資部位

黃金價格在10月出現大幅波動，創高後再跌破每盎司4000美元大關，知名債券投資人、雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人、「新債王」Jeffrey Gundlach對此表示，他已降低投資組合中黃金的比重，並建議投資人也應進行類似的「資產再平衡」。

2025-10-31 11:48
快訊／台股收盤翻黑下跌54.18點　台積電跌5元至1500

快訊／台股收盤翻黑下跌54.18點　台積電跌5元至1500

台股今（31日）開低走高，一度大漲202點，逼近28500點，但最後一盤，賣盤湧現，指數翻黑走跌，加權指數終場下跌54.18點，以28233.35點作收，跌幅0.19％，成交量5581.89億元。

2025-10-31 13:39
電子化股東會紀念品明年3月問市　便利商店、LINE PAY等4通路入列

電子化股東會紀念品明年3月問市　便利商店、LINE PAY等4通路入列

因應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」已於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，預計明（2026）年3月上線，目前集保爭取兩大便利商店、LINE PAY（7722）、王品（2727）、大魯閣（1432）等業者加入eGift服務平台。

2025-10-31 11:52

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

快訊／168萬股民注意！00878維持配息0.4元　年化報酬率7.37％

玉山金併三商壽「每股8.2元」傳已確定　3件事待議

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

台積電喊1800元！　達人揭「追高戰術」空手上車

ETF雙強領軍！00929配息連升　00940相對便宜

65.2萬股民息利雙收！006208配息大增至3.448元　股價今創新高

鴻海科技日「限定伴手禮」曝光　3款好物搶先看

玉山金、三商壽捲摸黑交易爭議　雙雙重訊喊「依同業前例辦理」

快訊／台股收盤翻黑下跌54.18點　台積電跌5元至1500

記憶體兩樣情！DRAM出口年增率99%　SSD、HDD卻衰退

碼頭缺工嚴重已經無法24小時作業　我港口競爭力長期下滑

9.2萬人領錢！　綜所稅第2批退稅款15.4億元今入帳

領取股東紀念品更便利　金管會核准集保eGift服務

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

PCB捲土重來！4檔漲停　金居遭處置緩步上攻

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

台積電刷1525 新天價　尾盤遭重砍逾1.4萬張翻黑收跌

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366