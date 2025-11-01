ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美股反彈收紅！亞馬遜和蘋果財報亮眼　激勵買盤

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股周五反彈收高。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮眼，激勵科技股買盤情緒，美股反彈收紅。

道瓊工業指數終場上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。

標準普爾500指數上漲17.86點，或0.26%，收在6840.20點。

那斯達克指數上漲143.82點，或0.61%，收在23724.96點。

費城半導體指數上漲12.661點，或0.18%，收在7728.660點。

