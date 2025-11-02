AI股市關鍵5國！謝金河：台積電上漲中規中矩　日韓記憶體廠更狂

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI狂潮持續，財信傳媒董事長謝金河（老謝）觀察「股市關鍵5國」表現，發現韓股今年來已大漲逾7成，日股、美國費城半導體指數皆漲逾1成，台股以9.34%漲幅緊追。

老謝認為，台股大漲以台積電（2330）為核心，不過台積電今年上漲39.75%，只能算是中規中矩，比起今年記憶體的大狂奔，相差很大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝金河點名日韓股記憶體族群表現，韓股中海力士、三星都是贏家，日本鎧俠今年亦大漲超過600%。

以下是謝金河臉書全文：

股市的關鍵五國

10月31日股市收月線，我把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續上漲19.94%，威力強大！今年南韓股市大漲逾70%，非常不可思議。第二名是日本的日經指數，10月大漲7478.71，漲幅16.64%，東証指數也有6.19%的漲幅。

第三名是費城半導體指數上漲13.48%，排在後面的是台灣的加權指數，台股上漲2412.81，漲幅9.34%。這是全球表現最亮眼的市場，也印證了我一直強調的「晶片力就是國力」！歐洲股市10月下跌居多，荷蘭上漲3.04%，也是因為有ASML，這正呈現半導體關鍵五國的威力。

台股的大漲以台積電為核心，不過台積電今年上漲39.75%，只能算是中規中矩，比起今年記憶體的大狂奔，相差很大。今年南韓股市大漲，海力士是焦點，海力士從73100韓元漲到579000韓元，今天大漲239%，最大漲幅692%，海力士大漲也帶動三星的上漲，三星從49900漲到108800韓元，漲幅超過一倍。

今年記憶體完全集中在HBM，海力士已經預告2026年產能已經被掃光，現在卯足全力在HBM4！看起來這一波AI帶動的記憶體狂熱，這個火好像不容易澆息。

今年的記憶體從HBM燃燒，也讓低階的DDR3，DDR4及DDR5也跟著吃香喝辣。另一邊是快閃記憶體，海力士及三星也是贏家，今年日本的鎧俠一飛衝天，股價從1440漲到11110日圓，今年大漲超過600%。

日經指數上漲至52411.34，除了最早的五大商社，三大軍工股，這次整個半導體產業鏈全面甦醒，愛德萬從4703大漲到23675日圓，愛德萬大漲帶動泰瑞達，整個測試機台族群都帶動，也激勵了台灣的鴻勁和致茂。

這次日本股市有很多設備，材料，特用化學品都被帶動！我看生產光纖網路的藤倉「Fujikura」，股價從500日圓一口氣漲到20995日圓，很多我們不太熟悉的企業，突然股價翻轉10倍！

1986年之前，日本是半導體大國，這次高市早苗矢志要恢復昔日半導體榮耀，這個產業可能才正要開始！這是日本股市越過五萬關卡仍然強勁有力的元素。

台股的重心在台積電，但重點是在附著在台積電旁邊的供應鏈！這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的！