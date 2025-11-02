中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

▲慧洋海運擁有最多巴拿馬型與超輕便型散裝船。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

中國將在2025年最後2個月採購至少1200萬噸美國大豆，並在2026年、2027年及2028年每年至少採購2500萬噸，另中國也將恢復採購美國高粱及硬木原木等；有法人分析，1200萬噸僅佔全年散裝貨總量54億噸的0.21%，對市場影響很小，但散裝船公司認為，短時間急促的需求勢必讓運水漲船高。

法人指出，目前全球每年有58億噸的散裝運輸需求，1200萬噸僅佔0.21%，2500萬噸僅佔0.43%，都是很小的佔比，對市場影響很小。

但是散裝船公司高階指出，美國穀物9月就上市了，中國11月的量也都已買進，現在承諾年底前買進1200萬噸，裝船時間會集中在今年12月到明年3月，這4個月內約150艘巴拿馬極限型散裝船，屬於短時間急促的需求，對市場運價有推升效果。

不過就長期來看，中國多買南美的大豆對散裝船運較有利，因為航程多了近10天，有效降低船舶周轉率。

統計資料顯示，，中國進口的大豆最高曾佔全球大豆貿易供應的約61%，在川普首次當選美國總統之前的2016年，中國一年進口3684萬噸美國大豆，佔美國總產量的50%以上，出口額高達百億美元。去年中國從美國進口大豆降至2213萬噸。

在美國宣布與中國達成的大豆採購協議後，美國大豆價格上升，以美式蒲式耳計算，每蒲式耳上漲約0.8至0.9美元，換算成每公噸，1公噸 36.74蒲式耳：0.8美元×36.74為29.39美元

；0.9美元×36.74為33.07美元，也就是每公噸大豆約漲價29至33美元

美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨價格出現反彈，美國大豆FOB價格比期貨高出約0.8至 0.9美元，相較巴西大豆，美豆FOB價格高出約 0.8至1美元。接下來估計開始反彈的就是海運運價了。

穀物主要以巴拿馬型船與超輕便型船運送，擁有這兩型船最多的是慧洋(2637)，其次是裕民(2606)、台航(2617)、四維航(5608)，另益航(2603)、正德(2641)、新興(2605)等也都擁有這兩型船。