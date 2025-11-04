台肥新董座張滄郎上任後首發聲　宣誓「3軸並進開創永續新局」

▲▼台肥董事長張滄郎。（圖／台肥提供，下同）

記者巫彩蓮／台北報導

台肥（1722）今（4）日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，未來將帶領台肥持續朝「照顧農民、友善大地、節能減碳」方向前進，推動企業轉型升級，讓台肥成為兼具經濟效益與社會責任的永續典範。

張滄郎強調，企業唯有穩健經營、創造利潤，才能照顧員工、保障股東權益，更有能力實踐支持農業、照顧農民的使命。台肥走過近八十年，面對全球能源轉型與產業競爭的壓力，正處於轉型關鍵時刻。他感謝前董事長李孫榮奠定「乾淨能源第五大事業」方向，並推動工廠安全健診與節能減碳措施，這些努力都將持續深化。

▲台肥董事長張滄郎（前排左5）期勉台肥全體三軸並進，開創永續新局，迎接八十周年。

展望未來，張滄郎指出，台肥的發展根基來自肥料本業，將整合肥料、化工與不動產等事業優勢，強化資源配置與投資布局，以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，三軸並進，期盼十年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，脫胎換骨，邁向穩健獲利新局。

張滄郎並表示，將以研究所為平台，結合產官學研與農民力量，推動友善環境的新型肥料與智慧農業，並與政府協力制定合理補貼政策，為台灣農業開創永續方向。最後，張滄郎表示，將全力以赴帶領團隊再創高峰，並祝願「天佑台肥，永續昌盛」。