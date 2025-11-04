ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

今年「大到不能倒」銀行名單開獎！　中信銀等6家連莊

▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信金南港總部,中信金融園區,中信金控,中國信託金融園區,商辦經貿園區,零碳綠建築。（圖／記者李毓康攝）

▲114年「大到不能倒銀行」名單放榜，中信銀持續連莊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年度「大到不能倒」名單開獎了！金管會今（4）日公告114年度系統性重要銀行（D-SIBs）名單，包括中信銀、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行以及第一銀行等6家銀行皆上榜，與113年度相同。

銀行局副局長王允中指出，第7家大到不能倒銀行「潛在名單」中，台灣銀行已入列，未來有機會列為第7家。

為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行的風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系之衝擊，金管會前邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司（下稱存保公司）組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於108年12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」，據以核算本國銀行之系統重要性得分，並指定D-SIBs。

依上開管理辦法及令釋規定，經指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年於各年底前平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求(為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，目前6家D-SIBs之內部管理資本係自111年至114年分4年提列完成)，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期之壓力測試。

金管會表示，目前6家D-SIBs之資本適足比率均已符合最終資本要求，並已於申報第二支柱監理審查原則相關資料時，併將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視；另D-SIBs於114年申報第二支柱壓力測試之結果，符合兩年度之合格標準。

D-SIBs在金融市場係具有領導性地位之銀行，金管會期許6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營的穩定性及健全性。

艾薇唱〈Golden〉大破音　自責要再雪恥QQ

