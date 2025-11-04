ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

南亞科10月營收79億元年增262%　創50個月新高

▲▼南亞科技。（圖／記者周康玉攝）

▲南亞科外觀照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠DDR4需求大增，DRAM廠南亞科（2408）今（4）日公佈10月自結營收為79.08億元，月增18.66%、年增262.37%，創50個月以來新高。

記憶體類股今日幾乎全軍覆沒，南亞科早盤維持走揚格局，惟午盤過後，難敵台股大盤跌幅擴大，股價也翻黑走跌，終場以下跌5.5元或4.01%、131.50元作收。

南亞科前10月累計營收為達444.01億元，較去年同期增長49.3%，為近3年新高。
 

關鍵字： 南亞科DRAM營收DDR4股價

