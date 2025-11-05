謝志堅：美國暫停對中國24%關稅應屬實　未來一年中輸美貨量看增

▲謝志堅指美國暫停對中國24%關稅應屬實，未來一年中國輸美貨量看增。（圖／翻攝自中國港口網）

記者張佩芬／綜合報導

陽明海運前董事長謝志堅指出，包括彭博社在內，有幾家媒體報導，中國商務部聲明證實這次川習會美國除了取消對中國加徵的10%芬太尼關稅，也將暫停實施24%的對等關稅一年，經他向大陸台商查證，未來一年輸美貨品關稅降至20%，再加上川普的一次總統任期訂的關稅，以保溫瓶為例，合計關稅是27.2%，因此未來一年中國輸美貨量看增。

謝志堅指出，近幾日有關中美最新關稅媒體報導不一，但是經他一再查證，中國對美承諾暫停進一步緊縮稀土管控措施1年後，美國已在同樣期間暫停實施對中國的24%對等關稅，因此剩下的就是10%基本關稅加10%芬太尼關稅，再加上之前美國已經對各項貨品徵收的關稅，而保溫瓶原關稅是7.2%，合計就是27.2%的關稅。

紐約時報本月3日的分析報導則指出，部分中國進口商品還需繳納川普第一任期貿易戰時遺留的7.5%至25%的額外關稅。此外，中國商品還需繳納川普政府針對汽車、鋼鋁等行業徵收的全球關稅，以及世界貿易組織框架下的既有關稅。而且，中國商品享受的關稅豁免範圍遠小於其他許多國家。

謝志堅認為，以中國大陸廠商的經濟規模與生產條件，估計不少訂單都會重回大陸市場，因此未來一年，中國輸美貨量看增，但因中美這次達成的協議效期僅有一年，謝志堅認為，中國仍將堅持工廠外移與分散市場策略。

自中美貿易戰以來，中國工廠已經大量外移，中國也努力開拓新市場，根據大陸統計局今年4月中公布的數據，對美出口額的占比逐年下降，2018年是19.2％，今年第一季已降至13.5％。中國9月對美出口年減27%，自美進口下降16%，雙邊貿易順差前九個月收窄至2086億美元，而中國出口至東協、歐盟及非洲市場分別暴增15.6%、10.4%與56.4%，顯示北京正加速分散市場。

不過也有國際媒體擔心這次川習會結果還會有變，認為需要觀察明年4月川普訪問中國前後有沒有新變化出現。