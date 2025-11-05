AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600 台積電跌30元至1475

市場憂AI估值過高，美股重挫，台股今（5）日以27785.91點開出，指數大跌330.65點，跌幅1.18％，隨後重跌546.49點來到27570.07點，台積電（2330）跌30元至1475元。

美債ETF走出陰霾 長天期反彈最強、00768B規模與人氣雙升

10月美債ETF誰最會漲？最新報酬榜揭曉，長天期美債ETF全面領漲，包辦前十強。以元大零息超長美債（00969B）漲幅居冠，復華20年美債（00768B）與中信美國公債20年（00795B）並列第二。其中，00768B憑藉高配息與穩健績效，今年以來規模與受益人數雙雙攀升，成為長天期美債ETF中的最大贏家。

主動式ETF買氣搶搶滾！統一00988A募集規模創紀錄 11／5上市掛牌

全球股市多頭氣盛，主動式ETF 潮流崛起，統一投信新推出「統一全球創新主動式ETF」（00988A）規模達到62億元，創下主動式ETF募集新紀錄，也是主動式海外股票型ETF規模最大的一檔，於今日(11/5)掛牌上市。

謝志堅：美國暫停對中國24%關稅應屬實 未來一年中輸美貨量看增

陽明海運前董事長謝志堅指出，包括彭博社在內，有幾家媒體報導，中國商務部聲明證實這次川習會美國除了取消對中國加徵的10%芬太尼關稅，也將暫停實施24%的對等關稅一年，經他向大陸台商查證，未來一年輸美貨品關稅降至20%，再加上川普的一次總統任期訂的關稅，以保溫瓶為例，合計關稅是27.2%，因此未來一年中國輸美貨量看增。

群益00982A挾AI題材成立以來績效衝近50% 再配0.334元、年化配息率達9% 息利雙收

美國總統川普再祭關稅政策，引爆全球資本市場震盪，但AI題材火熱的半導體供應鏈卻逆勢強攻，撐起市場人氣。由群益投信推出的主動式ETF——主動群益台灣強棒（00982A），靠著精準布局台積電（2330）等大型成長股與多檔中小型隱形冠軍，成立以來含息績效近50%，打敗大盤，第2度配息登場，預估年化配息率達9%，在近期配息的台股主動式ETF中表現最佳，成為市場矚目的「息利雙收」新秀。

快訊／美西線2800美元運價成一日行情 華南出現1800低價

貨櫃船運市場運價日日變，上周五(31日)美西線每大箱(40呎櫃)報價從1900-3100美元都有，美東在2900-3100美元之間，昨日傳出美西平均自2100美元漲到約2800美元，美東線因為裝載率僅約八成，運價從3100美元降到2800美元，今日上午美西線還有2800美元運價，下午多數已降至2100-2300美元，華南地區還出現1800美元運價，漲價變成一日行情。

穩定幣顛覆貨幣結算架構 貿協邀日、韓、星專家來台現身說法

穩定幣正重寫貿易規則，顛覆貨幣結算架構，外貿協會預定12月15日下午在台北國際會議中心舉辦《穩定幣與國際貿易未來》論壇，匯聚台灣、日本、韓國、新加坡的金融科技、平台、合規權威與實務專家，從國際趨勢到落地經驗，開啟最具視與含金量的對話。

南亞科10月營收79億元年增262% 創50個月新高

受惠DDR4需求大增，DRAM廠南亞科（2408）今（4）日公佈10月自結營收為79.08億元，月增18.66%、年增262.37%，創50個月以來新高。

台股創高急殺！外資賣超76億 重砍神達4萬張居冠

台股今（4）日指數刷新高後再以大跌218點作收，外資賣超76.31億元，連3賣，其中昨（3）日股價創新高的神達（3706）居外資賣超首位，遭砍逾4萬張，股價今日以96.3元跌停價作收。

對抗非洲豬瘟 Meta等4大網路廣告平台協力聯防

因應非洲豬瘟防疫的嚴峻挑戰，防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，數位發展部數位產業署4日召開「強化網路廣告平臺防堵非洲豬瘟違法商品研商會議」，邀請大陸委員會、農業部動植物防疫檢疫署及Google、Meta、LINE、TikTok等四大網路廣告平台業者共同研商，推動跨部會、公私協力之防疫合作。