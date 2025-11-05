AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
市場憂AI估值過高，美股重挫，台股今（5）日以27785.91點開出，指數大跌330.65點，跌幅1.18％，隨後重跌546.49點來到27570.07點，台積電（2330）跌30元至1475元。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1480元，跌幅1.66％；鴻海（2317）下跌5元至239元；聯發科（2454）下跌20元至1295元；廣達（2382）下跌5.5元來到282元；長榮（2603）下跌0.5元至187.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌251.44點或0.53％，收在47085.24點；標準普爾500指數下跌80.42點或1.17％，收6771.55點；那斯達克指數下跌486.08點或2.04％，收在23348.64點；費城半導體指數下跌291.4點或4.01％，收6979.57點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47085.24
|▼251.44
|▼0.53%
|S&P500
|6771.55
|▼80.42
|▼1.17%
|NASDAQ
|23348.64
|▼486.08
|▼2.04%
|費城半導體指數
|6979.57
|▼291.4
|▼4.01%
資料來源：證交所
