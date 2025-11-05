快訊／台股收盤大跌399.5點　台積電跌45元至1460

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5日）開低走低，加權指數終場大跌399.5點，以27717.06點作收，跌幅1.42％，成交量5894.69億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌330.65點開出，指數開低走低，盤中最高達27799.09點，最低27373.05點，終場收在27717.06點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌45元來到1460元，跌幅2.99％；鴻海（2317）上漲3元至247元；聯發科（2454）上漲15元至1330元；廣達（2382）上漲2元來到289.5元；長榮（2603）下跌2.5元至185.5元。

今天漲幅前5名個股為力智（6719）上漲18元，漲幅10％；歐格（3002）上漲2.2元，漲幅10％；虹揚-KY（6573）上漲1.3元，漲幅10％；惠特（6706）上漲6.6元，漲幅9.98％；車王電（1533）上漲3.15元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為智邦（2345）下跌105元，跌幅9.13％；正瀚-創（6534）下跌9元，跌幅8.41％；佳必琪（6197）下跌13.5元，跌幅8.04％；秋雨（9929）下跌0.9元，跌幅7.76％；新唐（4919）下跌4.2元，跌幅7.22％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 力智（6719） 198.0 ▲18.0 ▲10.0％ 歐格（3002） 24.2 ▲2.2 ▲10.0％ 虹揚-KY（6573） 14.3 ▲1.3 ▲10.0％ 惠特（6706） 72.7 ▲6.6 ▲9.98％ 車王電（1533） 34.7 ▲3.15 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 智邦（2345） 1045.0 ▼105.0 ▼9.13％ 正瀚-創（6534） 98.0 ▼9.0 ▼8.41％ 佳必琪（6197） 154.5 ▼13.5 ▼8.04％ 秋雨（9929） 10.7 ▼0.9 ▼7.76％ 新唐（4919） 54.0 ▼4.2 ▼7.22％

資料來源：證交所