快訊／台股收盤大跌399.5點　台積電跌45元至1460

記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）開低走低，加權指數終場大跌399.5點，以27717.06點作收，跌幅1.42％，成交量5894.69億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌330.65點開出，指數開低走低，盤中最高達27799.09點，最低27373.05點，終場收在27717.06點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌45元來到1460元，跌幅2.99％；鴻海（2317）上漲3元至247元；聯發科（2454）上漲15元至1330元；廣達（2382）上漲2元來到289.5元；長榮（2603）下跌2.5元至185.5元。
今天漲幅前5名個股為力智（6719）上漲18元，漲幅10％；歐格（3002）上漲2.2元，漲幅10％；虹揚-KY（6573）上漲1.3元，漲幅10％；惠特（6706）上漲6.6元，漲幅9.98％；車王電（1533）上漲3.15元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為智邦（2345）下跌105元，跌幅9.13％；正瀚-創（6534）下跌9元，跌幅8.41％；佳必琪（6197）下跌13.5元，跌幅8.04％；秋雨（9929）下跌0.9元，跌幅7.76％；新唐（4919）下跌4.2元，跌幅7.22％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|力智（6719）
|198.0
|▲18.0
|▲10.0％
|歐格（3002）
|24.2
|▲2.2
|▲10.0％
|虹揚-KY（6573）
|14.3
|▲1.3
|▲10.0％
|惠特（6706）
|72.7
|▲6.6
|▲9.98％
|車王電（1533）
|34.7
|▲3.15
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|智邦（2345）
|1045.0
|▼105.0
|▼9.13％
|正瀚-創（6534）
|98.0
|▼9.0
|▼8.41％
|佳必琪（6197）
|154.5
|▼13.5
|▼8.04％
|秋雨（9929）
|10.7
|▼0.9
|▼7.76％
|新唐（4919）
|54.0
|▼4.2
|▼7.22％
資料來源：證交所
