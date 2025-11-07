十二生肖金錢性格學！鼠精算、虎敢衝、豬最會享受　你是哪種理財派？

▲鼠精算、虎敢衝、豬最懂生活，你是哪一派？（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

在投資理財的世界裡，性格往往比收入更能決定你的財務命運嗎？Podcast 節目《不管啦！給我錢》以「十二生肖的金錢性格學」為題，解析不同生肖在花錢、存錢與投資上的財務特質。

節目中指出，屬「鼠」的人精打細算、熱愛比價，是天生的理財高手，例如信用卡回饋、折扣券都一清二楚，但也容易因為過度謹慎錯失投資時機。屬「牛」的人紀律強、懂得穩健布局，卻要小心陷入太保守、不行動的盲點。相較之下，屬「虎」的則是敢衝敢賺，是「投資界的極限運動員」，偏好高風險標的，如AI股與加密幣，但若缺乏停損機制，容易從冒險變成重傷。屬「兔」的人則偏愛穩健理財，適合以定期定額培養投資信心。

其他生肖也各有特色，屬「龍」的人野心大但容易過度自信；屬「蛇」的人分析力強卻行動慢；屬「馬」的人衝勁十足但熱度也退得快，容易缺乏持續力。而屬「羊」的人則容易被他人影響投資決策；屬「猴」的人聰明靈活但常「手太快」；屬「雞」的人追求完美容易焦慮；屬「狗」的人保守穩定但太怕風險。至於屬「豬」則最懂生活，也最懂調整，只要建立「先存後花」習慣，就能在享樂與理財間取得平衡。

節目最後強調，理財沒有對錯，只有適不適合。先了解自己的性格，再去選擇策略，才不會在財務路上越走越偏。主持人也提醒，性格影響決策、行為決定結果，懂自己，才是財富累積的第一步。