捷迅孫鋼銀看Q4航空貨運有急單但不夠旺　非洲市場南非優先

▲左起捷迅副總經理葉子菁、總經理孫鋼銀、董事長特助楊永華。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今年第三季營收21.61億元，較上季成長5.83%，較去年同期成長53.51%，單季營收創下歷史新高紀錄。公司長駐美國達拉斯的總經理孫鋼銀表示，第四季是航空貨運旺季，中美關稅也獲降低，但因已很難趕上年底前節慶需求，僅出現少數急單，加上美國景氣不佳，無法期待後續貨載有明顯提升，公司積極加強拓展新興市場，眼前非洲地區以南非優先。

孫鋼銀指出，美國因為通膨、裁員與非法移民遣返，整體經濟狀況不佳，很難期待因中美關稅降低讓中國輸美貨量有大幅提升，近期有部分因庫存不足出現的急單，例如遊戲機，但貨量有限，第四季估計貨量有些增加，但因季內有中國十一長假與聖誕假期，工作天數少，要靠貨量與運價提升營收。

公司副總經理葉子菁指出，公司第二季有列8千多萬元匯兌損失，第三季列了2千多萬元匯兌回沖利益，第四季或許有機會增加回沖利益，估計第四季營收與第三季相去不遠。

對於美國聯邦政府停擺，交通部長達菲(Sean Duffy)表示，如果官員認定航空安全存在危險，他將關閉全國領空，孫鋼銀認為，美國對空運倚賴度非常高，部分小機場有因人手不足暫時關閉機場數小時，或是出現航班延誤，但他認為不致於發生全國領空關閉現象。

捷迅在分散市場方面，根據中國大陸分散市場方向，看人口關鍵數來決定拓展新興市場的優先順序，非洲地區首要目標是南非，空運產品會以民生用品與健康產品為主，不像美國是以科技、電子產品為主。

捷迅今年第三季每股盈餘(EPS)2.79元，較上季增加2,05%、較去年增加116.28%；寫下近兩年最強第三季的卓越表現，累計前三季營收61.39億元，每股盈餘(EPS)4.70元，較去年同期成長13.53%。