債市回春！Fed再降息帶動申購潮　00768B稱霸美債ETF榜

財經中心／綜合報導

美國聯準會（Fed）於10月底再度降息1碼，激勵市場信心，也帶動近一週美債ETF買氣明顯回溫。其中，以復華20年美債（00768B）淨申購金額居冠，其次為國泰US短期公債（00865B）及中信美國公債20年（00795B），顯示長短天期產品同步受惠。

繼9月降息1碼後，Fed於10月底再度調降利率1碼，將聯邦基準利率區間下修至3.75%至4%，為今年第二次降息。受此帶動，美債ETF資金動能明顯回升。根據CMoney統計，美債ETF申贖金額已由前一週（10/17~10/24）淨流出28.7億元，縮減至上週（10/27~10/31）的9.5億元，資金回流力道逐漸增強。

上週共有六檔美債ETF呈現淨申購，其中以復華20年美債（00768B）最受青睞，單週淨申購金額達16.2億元，國泰US短期公債（00865B）與中信美國公債20年（00795B）分別為3.2億元及2.8億元。其餘如元大美債1-3（00719B）、元大美債7-10（00697B）及統一美債20年（00931B）等，則為小幅淨申購。

事實上，00768B堪稱今年最受矚目的美債ETF。儘管美債ETF整體規模大幅縮水，該檔ETF今年以來卻逆勢增加近24億元，規模成長穩居長天期美債ETF第一名，受益人數更暴增逾八成。買氣升溫主因在於其過去六年採「不配息」政策，帳上累積龐大債息，今年8月開始轉為季配息後，首配每單位配發達1.24元，年化配息率近10%，刷新美債ETF紀錄，甚至超越部分非投等債ETF，掀起投資人熱烈搶進。

根據復華投信官網資料，截至10月28日，00768B淨值組成中的「未實現利息收入（B1項目）」仍高達3.9元，市場也高度關注其下一次配息金額。預期該檔ETF可望在11月公告今年第二次配息，勢必再掀市場討論熱度。

展望後市，Fed今年已兩度降息，根據芝商所FedWatch工具（截至11月4日），市場預期12月再降息1碼的機率仍達近7成。法人認為，若降息循環持續展開，將有助於債市表現，現階段債市仍處相對低檔，為中長線布局良機。不過，也提醒投資人布局債市，仍應以「穩定配息」為核心策略，建立長期穩健的現金流來源，才能發揮債券ETF在資產配置中的穩定收益角色。