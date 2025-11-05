ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

故宮文物渡海來台的故事　陽明海運文化基金會〈乘船而來〉展出

▲左起故宮數位資訊室主任、策展人、莊靈夫婦、故宮院長、陽明海運董事長、陽明海運文化基金會董事長、陽明海運文化基金會執行長。（圖／陽明海運文化基金會）

▲左起故宮數位資訊室主任、策展人、莊靈夫婦、故宮院長蕭宗煌、陽明海運董事長蔡豐明、陽明海運文化基金會董事邱增玉、陽明海運文化基金會執行長林宜正。（圖／陽明海運文化基金會）

記者張佩芬／台北報導

致敬今年故宮百年，陽明海運文化基金會與國立故宮博物院即日起共同舉辦《乘船而來－封存、遞送與那些未曾中斷的美好》展覽。展覽以陽明海運的歷史淵源為起點，回顧1948至1949年間故宮文物渡海來台的航程，並延伸至當代全球航運與文化傳遞的精神脈絡。

今日由陽明海運蔡豐明董事長、國立故宮博物院蕭宗煌院長、莊靈夫婦、陽明海運文化基金會邱增玉董事長與林宜正執行長共同出席宣布開展。展期即日起至115年4月30日，歡迎民眾前往基隆陽明海洋文化藝術館，參觀《乘船而來》展覽感受時代的記憶與文化航程。

蕭宗煌表示：「故宮文物1948-1949年來台，歷經三次遷運，其中文物押運船舶之一，即為陽明海運前身輪船招商局所屬的『海滬輪』。今年適逢故宮百年暨在臺建院一甲子，特別感謝陽明海運文化基金會以《乘船而來》展覽，重現當年文物渡海來臺的歷史記憶與文明延續的精神，讓觀眾得以回望那段守護文化的重要航程」。

蔡豐明指出：「陽明海運自輪船招商局時期以來，始終以運輸服務世界，『陽明海運，乘載您每一天的美好』的企業標語，正與展覽主題『封存、遞送與那些未曾中斷的美好』相互呼應，象徵公司自創立以來對信任、延續與堅持的承諾」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱增玉表示：「基金會以文化策展為橋樑，將企業的核心價值轉化為藝術文化的共感，期望讓更多民眾理解-航運不僅是經濟的動脈，更是文明流動的血脈」。

▲圖為展覽現場。（圖／陽明海運文化基金會）

▲圖為展覽現場。（圖／陽明海運文化基金會）

基金會林宜正執行長則進一步表示：「這條航線從未中斷，只是轉化了形式。七十多年前，我們運送的是文化的信念；今天，我們持續運送世界之間的信任與連結。『乘船而來』展覽讓我們重新理解，『遞送』不只是物流的語言，更是一種人文責任」。

展覽透過歷史檔案與莊靈的口述歷史與生命經驗，帶領觀眾穿越四個展區：「封箱之前」、「穿越黑水溝」、「靠港之時」、「開箱此刻」，引導觀者從戰火的陰影走入今日的生活風景。不僅是國寶的轉移，更是一種文明不應中斷，記憶必須抵達。

莊靈親臨現場表示-他自出生便與父親莊嚴隨文物南來，卻因身份限制而不得觸碰裝載文物的木箱。對他而言，那些封存的箱子既是成長背景，也是命運的寓言。七十多年後，他的記憶，成為人與文物、歷史與家庭之間的情感連結，陽明海運文化基金會以《乘船而來》策展，讓這段記憶得以再現，也讓歷史中的溫度再次被看見。

展覽不僅回望1948-1949年的漂泊，也映照當下。策展以「開箱」為行動，將故宮文物與現代貿易貨物並置-青銅對應晶片、瓷器對應砂糖、木箱對應貨櫃-以視覺對比呈現「遞送」的延續與轉譯。

基隆港作為文物來台上岸的展覽精神場景，以其戰後至今的港埠發展為軸-從砂糖、香蕉的香氣，到電子零件、半導體晶圓的出口，港口的變遷映照出灣社會的集體成長與記憶轉化。

展場並以「漂浮、封存、開箱」三段節奏設計，讓觀眾將穿越海浪聲、金屬氣味與光影交錯的沉浸場景，彷彿親歷那段文化漂泊的體感。展區內亦展出多件故宮複製品，如「富春山居圖」、「霽青描金游魚轉心瓶」、「青瓷蓮花式溫碗」與「肉形石」等，象徵文明中被保存的細膩與幽默。

展覽最後以「引水人」與「陽明海運」的影像作結-前者象徵引導巨輪入港的專業與信念，後者則是跨越世代、仍在持續的遞送者。策展語言在此收束為一個溫柔的命題：「每一次抵達，都是美好繼續被好好送達的延續。」

關鍵字： 故宮文物渡海來台陽明海運文化基金會乘船而來展出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【當膠囊旅館？】東京女子把置物櫃當旅館！　「抱玩偶熟睡」被警察叫醒

推薦閱讀

快訊／三商壽1股換0.2486股玉山金　明年1／23股臨會

快訊／三商壽1股換0.2486股玉山金　明年1／23股臨會

玉山金控(下稱「玉山金」)及三商美邦人壽(下稱「三商壽」)董事會同時於今(5)日通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。

2025-11-05 17:35
快訊／普發1萬預先登記4小時47萬人次送件　5大常見失敗情境曝光

快訊／普發1萬預先登記4小時47萬人次送件　5大常見失敗情境曝光

普發1萬元預先登記今（5）日起跑首日，財政部公告，系統正式上4小時後湧入近40萬人次完成登記，呼籲民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

2025-11-05 12:01
大立光10月營收62.61億元近1年來最佳　估11月動能下滑

大立光10月營收62.61億元近1年來最佳　估11月動能下滑

光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）10月合併營收62.61億元，月增0.4%、年減約5%，為1年來單月最佳，展望後續，大立光指出，11月出貨動能預估較10月下滑。

2025-11-05 16:52
快訊／玉山金併三商壽　17：30重大訊息說明

快訊／玉山金併三商壽　17：30重大訊息說明

玉山金（2884）出手併購三商壽（2867）今（5）日即將公告拍板定案，證交所公布玉山金、三商壽於今（5）日傍晚17點30分同步發布重大訊息。

2025-11-05 16:25
5.3萬人揪心！　00946除息0.058元暫貼息

5.3萬人揪心！　00946除息0.058元暫貼息

擁有近5.3萬股民月配型ETF群益科技高息成長（00946）於今（5）日除息，每股配發0.058元，持有一張能領息58元，昨（4）日收盤價為10.43元，今日除息參考價10.37元，受到大盤拉回整理影響，股價處於盤下震盪整理格局最低10.13元，股息於11月28日入帳。

2025-11-05 11:27
亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股跌到熔斷

亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股跌到熔斷

美股4日大跌，亞股今（5）日全軍覆沒，台股一度大跌，日股日經225指數今天上午盤中大跌逾2200點，跌幅超過4%。南韓綜合股價指數（KOSPI）重挫逾5%，在時隔7個月後，今再度觸發「熔斷（Sidecar）」機制。

2025-11-05 10:39
韓廠海力士三巨頭主宰記憶體市場　老謝：台廠應迎頭趕上

韓廠海力士三巨頭主宰記憶體市場　老謝：台廠應迎頭趕上

AI導入DDR 5 、HBM（高頻寬記憶體），也改變記憶體產業供應鏈，目前呈現結構性供需失衡，進入賣方市場，近期傳出三星暫停DDR5記憶體報價，財信傳媒董事長謝金河以「台灣的記憶體加油！」為題撰文，點評這一波國際記憶體股價表現。

2025-11-05 10:20
台股盤中狂殺730點摜破27400　陸行之示警「學美國市場出貨模式」

台股盤中狂殺730點摜破27400　陸行之示警「學美國市場出貨模式」

受到市場憂心AI股估值過高，台股今（5）日盤中狂殺逾730.74點，最低來到27385.82點，前知名半導體分析師陸行之在個人臉書上表示，美股出現「營收指引一家比一家好，但盤前盤後一家比一家跌得重」的現象，投資人要小心台股也學美國市場的出貨模式。

2025-11-05 09:46
寶佳敵意併購！中工處置首日漲2%　中石化爆量勁揚

寶佳敵意併購！中工處置首日漲2%　中石化爆量勁揚

AI股挫低造成美股拉回，今（5）日台股開盤重挫逾5百多點，各類股一片慘綠，而寶佳集團出手吃下中工（2515）11.8%持股，雖遭到分盤處置，股價上攻2%，中石化（1314）勁揚逾8.4%，來到8.75元，開盤20分鐘，成交量逼近9萬多，成為成交量最大個股，兩檔股票成為逆勢抗跌。

2025-11-05 09:45
AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

市場憂AI估值過高，美股重挫，台股今（5）日以27785.91點開出，指數大跌330.65點，跌幅1.18％，隨後重跌546.49點來到27570.07點，台積電（2330）跌30元至1475元。

2025-11-05 09:04

讀者迴響

熱門新聞

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

快訊／普發1萬預先登記4小時47萬人次送件　5大常見失敗情境曝光

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股跌到熔斷

麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元

5-6月統一發票「9張大獎」沒人領...明天就作廢

《大賣空》本尊放空！輝達受挫　軟體公司高層怒批「簡直瘋了」

台積電的起家厝！　2年內停產

快訊／三商壽1股換0.2486股玉山金　明年1／23股臨會

快訊／玉山金併三商壽　17：30重大訊息說明

國巨「一拆四」今年二度漲價　關鍵原因曝光

美股3大指數開盤齊跌　台積電ADR跌1.72％

快訊／玉山金「全換股」三商壽成本曝光　總價金上看480億元

台股盤中狂殺730點摜破27400　陸行之示警「學美國市場出貨模式」

老牌遊戲廠大宇資訊宣布改名

主動式ETF買氣搶搶滾！統一00988A募集規模創紀錄　11／5上市掛牌

今年「大到不能倒」銀行名單開獎！　中信銀等6家連莊

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366