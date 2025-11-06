紅海局勢緩和蘇伊士運河收入增14.2%　兩年來超大貨櫃船首度通行

▲法國達飛航運剛完成1.8萬箱貨櫃船通行蘇伊士運河。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／綜合報導

埃及蘇伊士運河管理局本周二表示，今年7月至10月，埃及蘇伊士運河收入年增14.2%，原因是加薩停火後紅海局勢平靜，這條重要水道的交通量有所增加，而在本月2日，法國達飛航運有一艘1.8萬箱(20呎櫃)貨櫃船順利完成蘇伊士運河通航，成為兩年來首艘通行運河的超大型貨櫃船，業內估計明年上半年可能會有更多船公司逐步恢復蘇伊士通道。

在紅海安全形勢依然複雜、各大貨櫃船公司普遍維持繞航好望角的現況下，達飛率先邁出了試探性的一步。美國商務日報在10月30日率先披露了達飛的行動，接著勞氏日報情報(Lloyd's List Intelligence)發文分析，確認該船是自2023年1月以來首艘超過17,000箱的船舶通過蘇伊士運河。

實際上達飛在法國海軍護航下，維持有限通行紅海，今年以來平均每月約有16航次經紅海航行，這次是以旗下超大型貨櫃船「CMA CGM Benjamin Franklin」成功通過蘇伊士運河，駛入紅海北部水域。

這一航次被視為全球貨櫃船重新評估紅海航線可行性的關鍵信號。中國大陸的信德海事網透過戰略合作夥伴船視寶的「調度寶」帳號AIS軌跡信息，確認船隻於10月25日離開英國南安普敦港，在其所屬海洋聯盟NEU4亞歐航線上返程時，自直布羅陀海峽進入地中海，並於11月2日前後順利完成蘇伊士運河通航， 目前已在紅海北部海域繼續航行。我國長榮海運即為海洋聯盟成員。

▲萬海航運紅海航線已持續航行近兩年。（圖／萬海提供）

我國萬海航運去年年初以懸掛新加坡旗船隻開闢紅海航線，今年9月加派2艘船到紅海航線，並自9月12日起延伸到東地航線，穿越蘇伊士運河，到地中海東岸，新增直達埃及亞歷山大、土耳其伊茲米特與伊斯坦堡等重要港口，初期採用4艘3,000～4,000TEU小船，提供雙周班服務。

由於萬海船隻掛新加坡旗，且該公司過去沒有與以色列往來紀錄，因此都能安全航行紅海，未遭胡塞武裝襲擾，在擴大為定期航線後，航線名稱從AR2航線變更為FM1。

大陸多家船公司也有派船通行紅海，大陸中聯航運董事長陳洪輝去年年初接受ETtoday訪問時指出，該公司東地中海航線的船隻持續通行紅海，船隻懸掛五星旗，保持通訊暢通，並告知船隻沒有去過以色列，全船都是中國船員，航行安全無虞。

▲中聯航運經營多條紅海相關航線。（圖／取自中聯航運官網）

中聯航運今年10月5日開闢印度-中東-紅海航線服務IMR航線，並新增吉達至亞喀巴和蘇丹港的支線服務，該航線連接吉達、傑貝阿裡、蒙德拉、那瓦西瓦等幹線港口，以及吉布地、亞丁等支線港口，有效串聯區域重要節點。

同時，通過增加吉達至亞喀巴和蘇丹的支線服務，航線服務已覆蓋亞喀巴、蘇科納、蘇丹港、吉布地、吉達和亞丁等6個紅海地區港口，與中國出發的幹線形成有效聯動，更好地滿足客戶和市場多樣化的出運需求。

IMR航線由中聯航運、CStar、UGL共同運營，共計投入4艘1700箱的貨櫃船，全程往返週期為28天，彎靠港序為：那瓦西瓦-蒙德拉-傑貝阿裡-吉布地-吉達-亞丁-那瓦西瓦。

IMR航線串聯印度、中東及紅海地區的幹線與支線港口，貨物可中轉運輸至吉布地/亞丁/亞喀巴/蘇丹港等支線港口；中國大陸、台灣、日本、韓國、泰國、越南、印尼、馬來西亞地區貨載可經吉達中轉至亞丁/亞喀巴/蘇丹港；中國大陸、台灣、日本、韓國、泰國、越南、印尼、馬來西亞地區貨載可經蒙德拉中轉至吉布地。

中聯航運今年10月底再推出紅海新航線SJA服務。該航線配置的Sunny 68首次從埃及的Sokhna出發，彎靠港包括吉達、亞丁等核心港口。

與伊朗結盟的葉門胡塞武裝，於2023年和2024年在紅海、亞丁灣和曼德海峽對船隻發動了100多次襲擊，他們稱這是在以色列對加薩的戰爭問題上聲援巴勒斯坦人，這促使許多航運公司轉向其他航線。

蘇伊士運河管理局主席Osama Rabie表示，今年10月有229艘船隻恢復通過蘇伊士運河通行，為該地區危機爆發以來的最高月度數據，並指出近幾個月來運輸量和噸位相對改善。

Rabie在與20家主要航運公司的代表在伊斯梅利亞舉行的會議上告訴路透社，從7月到10月，有4405艘載重1.85億噸的船隻通過運河，而去年同期有4,332艘載重1.676億噸的船隻通過運河。

Rabie認為，上個月在沙姆沙伊赫舉行的關於加沙未來的峰會之後，積極的氣氛鼓勵了許多航空公司恢復使用這條運河。他邀請全球航運公司通過這條水道進行試航，努力恢復航商的信心。